Ибрагимович намекнул на возвращение в "Юнайтед"

Нападающий "Ла Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что все еще достаточно хорош для Премьер-Лиги и готов вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Приехав в Англию в весьма почтенном для футболиста возрасте, Ибрагимович сходу адаптировался к новым условиям и забил 29 голов в 53 матчах за "Юнайтед". Результаты Златана могли бы быть еще лучше, если бы не тяжелая травма колена.



Сейчас Ибрагимовичу уже 37 лет, однако швед по-прежнему считает, что ему рано на пенсию и даже допускает возвращение из Америки по окончании сезона МЛС.



"Да, лев все еще рычит. Я все еще могу играть в Премьер-Лиге, причем легко. Если "Юнайтед" нуждается во мне, я к их услугам. Но прямо сейчас мной владеет "Гэлакси", и я сосредоточен на своем клубе".



"Я сделал свое дело в Европе и получил от этого удовольствие. Я выиграл 33 трофея и надеюсь что-нибудь выиграть здесь, а там посмотрим", — цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.