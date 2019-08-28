Зидан еще надеется купить Погба

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан еще сохраняет надежду, что его клуб купит полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба до 2 сентября.

На протяжении последних месяцев Зидан и Погба осыпали друг друга комплиментами, демонстрируя желание поработать вместе. Но президент "Реала" Флорентино Перес предпочел сосредоточиться на других трансферных целях.



Королевский клуб до сих пор даже не сделал свое предложение по Погба, однако Marca утверждает, что в ближайшие это может произойти — Зидану по-прежнему нужен 26-летний игрок сборной Франции, а кандидатуры других полузащитников он отверг.



Сообщается, что "Юнайтед" оценивает Поля в 180 миллионов фунтов, но "Реал", этим летом уже потративший более 300 млн. фунтов, рассчитывает купить француза дешевле.



Сообщается, что со своим предложением "Реал" может подоспеть к самому трансферному дедлайну в следующий понедельник.