"Болтон" получил 14-дневную отсрочку

Футбольная Лига предоставила "Болтону" отсрочку в 14 дней, которые остаются до ликвидации клуба.

"Болтон" находится под внешней администрацией с мая, и изначально Футбольная Лига требовала завершить процесс смены собственника клуба до вторника 27 августа или начать ликвидацию.



В указанный срок клубу со 134-летней историей уложиться на удалось, однако внешней администрации удалось договориться о 14-дневной отсрочке. Если за это время "Болтон" не обретет новых владельцев, то будет исключен из Лиги Один и затем ликвидирован, сообщает BBC.



Добавим, что лишь накануне похожая участь постигла "Бери" — один из старейших профессиональных клубов Англии. Сделка по продаже "Бери" сорвалась, и клуб был исключен из Лиги Один.