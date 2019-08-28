Лонгстафф-младший дебютирует за "Ньюкасл"

У полузащитника Шона Лонгстаффа появилась еще одна причина задержаться в "Ньюкасле", и это его младший брат Мэттью, который готовится к дебюту за первую команду.

Напомним, ранее этим летом переманить Шона отчаянно пытался "Манчестер Юнайтед". По слухам, "красным дьяволам" удалось вскружить голову 21-летнему англичанину, и тот был готов присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



Однако Лонгстафф остался на "Сент-Джеймс Парк" и уже в этом сезоне получит возможность выступать за одну команду со своим младшим братом Мэттью, которому 19 лет и который тоже играет в полузащите.



"Думаю, он готов. Он достаточно хорош. Он ярок, он цепок и может забивать голы — у него есть все, чтобы быть успешным. А также у него огромное желание, как и у брата", — сообщил главный тренер "сорок" Стив Брюс накануне матча Кубка Лиги против "Лестера" в среду вечером.