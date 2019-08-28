Даниэль Леви поругался с агентом Эриксена

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" потерял контакт с лагерем Кристиана Эриксена после ссоры агента полузащитника и президента "шпор" Даниэля Леви.

По информации The Guardian, некоторое время назад Леви вел переговоры с агентом 27-летнего датчанина Мартином Шутсом о новом контракте.

Однако Леви и Шутс не только не договорились о продлении сотрудничества, но и крупно поругались и более не желают общаться друг с другом.

Таким образом, теперь "шпоры" находятся в неведении планов Кристиана. Ясно лишь то, что Эриксен не будет подписывать новый контракт и, скорее всего, уйдет из клуба — если не до 2 сентября, то в январе или свободным агентом следующим летом.


Метки Леви, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 28.08.2019 07:04 # tigerpool
    Бля в Ливерпуль бы его хоть за 50+, не смотря на заканчивающаяся контракт

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  2. muaxaxaxa 28.08.2019 07:04 # muaxaxaxa
    В МЮ этого топаря. Только без зарплат в 500 к в неделю

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