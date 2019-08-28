Даниэль Леви поругался с агентом Эриксена

"Тоттенхэм" потерял контакт с лагерем Кристиана Эриксена после ссоры агента полузащитника и президента "шпор" Даниэля Леви.

По информации The Guardian, некоторое время назад Леви вел переговоры с агентом 27-летнего датчанина Мартином Шутсом о новом контракте.



Однако Леви и Шутс не только не договорились о продлении сотрудничества, но и крупно поругались и более не желают общаться друг с другом.



Таким образом, теперь "шпоры" находятся в неведении планов Кристиана. Ясно лишь то, что Эриксен не будет подписывать новый контракт и, скорее всего, уйдет из клуба — если не до 2 сентября, то в январе или свободным агентом следующим летом.