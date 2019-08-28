"Интер" согласовал аренду Алексиса Санчеса
"Интер" достиг договоренности с "Манчестер Юнайтед" относительно аренды нападающего Алексиса Санчеса.
Ранее в этом месяце "Интер" приобрел у "красных дьяволов" нападающего Ромелу Лукаку. А теперь клуб Серии А воспользовался налаженным контактом, чтобы заполучить и Санчеса.
И хотя главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер говорил, что не ожидает ухода Санчеса, вполне очевидно, что "дьяволы" были бы более чем рады избавиться от 30-летнего чилийца с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю.
Колоссальная зарплата как раз и была главным препятствием к отъезду Алексиса в Милан, однако Sky Sports стало известно, что во вторник два клуба смогли уладить этот вопрос.
Daily Mail добавляет, что аренда Санчеса до конца сезона обойдется "Интеру" в 4.5 млн. фунтов. Итальянский клуб не будет брать на себя обязательство по последующему выкупу Алексиса, но сможет сделать это при желании.
Ожидается, что уже в среду Санчес прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.
28.08.2019 00:55
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Конте скоро в рот даст всем.
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