2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером были сыграны первые матчи Кубка Лиги с участием команд, представляющих Премьер-Лигу.

На данной стадии высший дивизион пока лишился двух своих представителей. Речь о "Норвиче", который минимально уступил "Кроули" из Лиги Два, и о "Кристал Пэлас", который был бит в серии пенальти "Колчестером", тоже из Лиги Два.



При этом "Астон Вилла", "Шеффилд Юнайтед", "Брайтон", "Саутгемптон", "Вест Хэм" и "Уотфорд" шагнули дальше.



"Крю Александра" — "Астон Вилла" — 1:6 (0:3)



Голы: Уинтл 84 — Конса 3, Хурихэйн 24, 45, Дэвис 69, Гилберт 76, Грилиш 87.



"Шеффилд Юнайтед" — "Блэкберн" — 2:1 (2:0)



Голы: Стирмен 31, Нордвуд 45 — Галлахер 72.



"Бристоль Роверс" — "Брайтон" — 1:2 (0:0)



Голы: Николс 64 — Коннолли 55, Мюррей 90.



"Кроули" — "Норвич" — 1:0 (1:0)



Гол: Лубала 17.



"Кристал Пэлас" — "Колчестер" — 0:0 (0:0) победа "Колчестера" по пенальти — 5:4



"Фулхэм" — "Саутгемптон" — 0:1 (0:0)



Гол: Обафеми 57.



"Ньюпорт" — "Вест Хэм" — 0:2 (0:1)



Голы: Уилшир 43, Форнальс 65.



"Уотфорд" — "Ковентри" — 3:0 (1:0)



Голы: Сарр 37, Янмат 56, Пеньяранда 69.



"Бертон" — "Морекамб" — 4:0 (2:0)



Голы: Бойс 34, 45, 74, Эдвардс 51.



"Гримсби" — "Макклсфилд"



Матч отложен.



"Лидс" — "Стоук" — 0:0 (0:2) победа "Стоука" по пенальти — 5:4



Голы: Нкетиа 67, Кошта 81 — Батт 39, Вокс 44.



"Ноттингем Форест" — "Дерби" — 3:0 (2:0)



Голы: Адома 25, Лолли 35, Карвалью 79.



"Престон" — "Халл" — 2:2 (2:1) победа "Престона" по пенальти — 5:4



Голы: Хантингтон 20, Харроп 26 — Мадженнис 34 (пен), Боуэн 90.



"Рочдейл" — "Карлайл — 2:1 (2:0)



Голы: Морли 11, Дан 31 — Бридж 71 (пен).



"Кардифф" — "Лутон" — 0:3 (0:1)



Голы: Хойлетт 43 (авт), Шихен 63, Джервис 70.



"Оксфорд" — "Миллуолл" — 0:0 (0:1) победа "Оксфорда" по пенальти — 4:2



Голы: Сайкс 87, Генри 90 (пен) — Бедварссон 29, 52.



"Плимут" — "Рединг" — 2:4 (1:1)



Голы: Тэйлор 22, Бакстер 55 — Барретт 35, 72, Мейте 87 (пен), 90.



"Саутенд" — "МК Донс" — 1:4 (0:2)



Голы: Гудшип 54 — Хили 35, Бриттэйн 41, Боатенг 82, Номб 90.