Крис Саттон считает, что Абрахэм заслуживает вызов в сборную Англии

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что Тэмми Абрахэм заслуживает вызов в сборную Англии.

В минувший уикенд 21-летний Абрахэм открыл счет своим голам за родной клуб, отметившись дублем в победном для "синих" матче Премьер-Лиги против "Норвича" (3:2).



В ноябре 2017, еще выступая за "Суонси" на правах аренды, Абрахэм уже вызывался в национальную команду, и Саттон убежден, что главному тренеру англичан Гарету Саутгейту стоит снова проверить Тэмми.



"Думаю, "Челси" был очень хорош против "Ньюкасла". Будет интересно посмотреть, получит ли Тэмми Абрахэм вызов в сборную Англии после такого матча. Знаю, еще слишком рано делать выводы, но он был очень хорош".



"Когда думаешь о нападающих сборной Англии, первым делом на ум приходят Рэшфорд и Кейн. Но кто дальше? Может ли Абрахэм вытеснить из обоймы Каллума Уилсона?"



"Да, думаю, он смог бы. Фрэнк Лэмпард обладает огромной верой в Абрахэма, предпочитая его Жиру".



"Абрахэм произвел на меня большое впечатление на выходных. Обладая поддержкой Фрэнка, он продемонстрировал хорошую мобильность и забил великолепные голы. Это будет большой сезон для него", — сообщил Саттон BBC Radio 5.