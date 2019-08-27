Лукас Моура нацелен на победу над "Арсеналом"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что его команда сильна как никогда и намерена это доказать победой над "Арсеналом".

Новый сезон Премьер-Лиги "шпоры" начали невыразительно, потеряв уже пять очков. "Тоттенхэм" не выглядит сплоченной командой и весьма беззубо атакует.



Тем не менее, Моура видит прекрасную возможность реабилитироваться, ведь на носу дерби Северного Лондона.



"Это идеальный матч для нас, чтобы реабилитироваться после поражения от "Ньюкасла", не так ли? Нам нужно смотреть вперед. Нас ждет еще много тяжелых матчей".



"Мы проиграли "Ньюкаслу", но я уверен, у нас достаточно мастерства, чтобы отправиться к "Арсеналу" и вернуться с тремя очками. Это мы и постараемся сделать".



"Каждый матч сложен. Это новый сезон и у нас новые игроки. Думаю, мы стали сильнее, чем в предыдущие годы. Уверен, что мы можем отправиться куда-угодно и добиться там победы".



"Определенно, результат матча против "Ньюкасла" очень плох. Мы старались, но против них было очень сложно играть, особенно когда они выстроились у своих ворот после забитого гола".



"Нам было сложно найти пространство на земеле и в воздухе, потому что все стояли в штрафной. Я упустил чистый голевой момент, и это меня расстраивает. Нам нужно поработать на этой неделе и выиграть матч против "Арсенала", — сообщил Моура Evening Standard.