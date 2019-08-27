Мартинес: "Лукаку стало скучно в "Юнайтед"

Ромелу Лукаку Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал свою точку зрения, почему нападающий Ромелу Лукаку покинул "Манчестер Юнайтед".

Не ощущая доверия со стороны наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, ранее в августе Лукаку отправился в "Интер" и отличился уже в первом матче за свой новый клуб.

Мартинес уверен, что 26-летний бельгиец нуждался в смене клуба, поскольку мотивация Ромелу в "Юнайтед" была уже не та.

"Ромелу нуждался в новом вызове. Иногда тебе становится скучно в клубе".

"Он получит удовольствие от совместной работы с Антонио Конте и от проекта "Интера", который будет сражаться за титул. Это интересно. Я увидел, что Лукаку снова смеется, и это радует меня", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 21:00

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  1. shymkentski 27.08.2019 22:01 # shymkentski
    Ну дал6ае6 он конечно, мог бы перейти в Челси и играть с Азаром и быть любимчиком трибуны и наследником ДД, а вместо этого выбрал деньги, Челси готов был платить 70 млн и 170 кк зп, а он ушел в МЮ За 250, в конец загнился, ожирел и ушел в скучный Серии А

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  2. chebrec 27.08.2019 21:49 # chebrec
    Вот и встретился с Конте хоть и с опозданием

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  3. makeewadim 27.08.2019 21:13 # makeewadim
    Стоит ему отдать должное только в том, что не стал продолжать биться головой об стену и ждать пока исчезнут проблемы, постоянная смена руководителей и тд, а просто решился на новые приключения. Как заиграет; это уже другой разговор

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