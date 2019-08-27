Мартинес: "Лукаку стало скучно в "Юнайтед"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал свою точку зрения, почему нападающий Ромелу Лукаку покинул "Манчестер Юнайтед".
Не ощущая доверия со стороны наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, ранее в августе Лукаку отправился в "Интер" и отличился уже в первом матче за свой новый клуб.
Мартинес уверен, что 26-летний бельгиец нуждался в смене клуба, поскольку мотивация Ромелу в "Юнайтед" была уже не та.
"Ромелу нуждался в новом вызове. Иногда тебе становится скучно в клубе".
"Он получит удовольствие от совместной работы с Антонио Конте и от проекта "Интера", который будет сражаться за титул. Это интересно. Я увидел, что Лукаку снова смеется, и это радует меня", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.
27.08.2019 21:00
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Ну дал6ае6 он конечно, мог бы перейти в Челси и играть с Азаром и быть любимчиком трибуны и наследником ДД, а вместо этого выбрал деньги, Челси готов был платить 70 млн и 170 кк зп, а он ушел в МЮ За 250, в конец загнился, ожирел и ушел в скучный Серии А
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Вот и встретился с Конте хоть и с опозданием
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Стоит ему отдать должное только в том, что не стал продолжать биться головой об стену и ждать пока исчезнут проблемы, постоянная смена руководителей и тд, а просто решился на новые приключения. Как заиграет; это уже другой разговор
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