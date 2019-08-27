Мартинес: "Лукаку стало скучно в "Юнайтед"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал свою точку зрения, почему нападающий Ромелу Лукаку покинул "Манчестер Юнайтед".

Не ощущая доверия со стороны наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, ранее в августе Лукаку отправился в "Интер" и отличился уже в первом матче за свой новый клуб.



Мартинес уверен, что 26-летний бельгиец нуждался в смене клуба, поскольку мотивация Ромелу в "Юнайтед" была уже не та.



"Ромелу нуждался в новом вызове. Иногда тебе становится скучно в клубе".



"Он получит удовольствие от совместной работы с Антонио Конте и от проекта "Интера", который будет сражаться за титул. Это интересно. Я увидел, что Лукаку снова смеется, и это радует меня", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.