Гюндоган: "Для "Сити" хорошо, что "Ливерпуль" так силен"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что видит выгоду для своей команды в конкуренции со стороны "Ливерпуля".
Жесточайшая конкуренция со стороны "красных" помогла "горожанам" оставаться в тонусе в прошлом сезоне и в итоге защитить чемпионское звание Премьер-Лиги с 98 набранными очками.
Новую кампанию "Ливерпуль" начал с трех побед подряд, и Гюндоган уверен, что это вновь подстегнет "Сити".
"Думаю, мы всегда должны подвергать себя давлению, потому что у нас такая талантливая и такая хорошая команда, что мы хотим выигрывать каждый матч. Так что давление исходит изнутри".
"Тот факт, что в последнее время "Ливерпуль" так хорош, лишь показывает, что есть еще одна команда высокого уровня, которая будет претендентом на титул в этом сезоне".
"Это хорошо для лиги и, возможно, хорошо для нас. А для "Ливерпуля" хорошо, что есть мы. Это будет битва".
"Это будет непростой сезон, поэтому мы не можем расслабляться и должны побеждать", — цитирует Гюндогана Liverpool Echo.
27.08.2019 20:00
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