Невилл призвал МЮ продать права на переименование "Олд Траффорд"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал свой бывший клуб продать права на переименование "Олд Траффорд".
Благодаря своему имиджу, "красные дьяволы" заключают одни из самых выгодных спонсорских контрактов в футболе, однако Невилл видит у клуба потенциал заработать еще больше денег, пускай это может не понравиться фанатам.
"Прежде Глэйзеры говорили, что никогда не продадут права на переименование "Олд Траффорд", на бренд "Олд Траффорд", и в их словах есть правда".
"Но если бы я работал в "Манчестер Юнайтед", я бы продал эти права за 60, 70 или 80 миллионов фунтов в год".
"Только представьте: за 10 лет это принесло бы 800 миллионов фунтов. У клуба появилась бы возможность продавать билеты на "Стретфорд Энд" за 10-12 фунтов, и такие билеты были бы популярны у молодежи".
"Я впервые делюсь своими мыслями насчет этого, хотя думал об этом много, много лет".
"Конечно, нужно консультироваться с фанатами, но вы заключили спонсорские контракты во всех остальных областях. "Олд Траффорд" — это исторический стадион, и его никогда не перестанут называть "Олд Траффорд".
"Ради 80 миллионов фунтов в год можно и превозмочь себя, называя стадион "Стэн Коллимор Олд Траффорд" или "Джейми Каррагер Арена". Это позволило бы субсидировать билеты в течение 10 лет, что было бы замечательно".
"У множества местных жителей появилась бы возможность посещать "Олд Траффорд" по цене стаканчика кофе", —цитирует Невилла Daily Mirror.
27.08.2019 19:00
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Последние комментарии:
Гари Невилл:
Ради 80 миллионов фунтов в год можно и превозмочь себя, называя стадион "Стэн Коллимор Олд Траффорд" или "Джейми Каррагер Арена"
Райан Гиггз:
Пфф! Можно превозмочь себя и 10 лет трахать жену брата.
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Вместо того, чтобы понижать цену на билет до уровня "стаканчика кофе", лучше бы улучшили игру за просмотр которой не жалко отдать 40 фунтов...
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Если бы от такой аферы у клуба появилась возможность продавать билеты на матч по дешману, то.... не, это так не работает, увы
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Фанам скама пора уже что-то предпринять. По репутации клуба е6ашут каждый день, причём свои же.
Единственным разумным в этом клубе был САФ.
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Когда-нибудь Миша наскребёт
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Джейми Каррагер арена отлично звучит
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Джейми каррагер арена самое то. Раз нет своих легенд, возьмём имена других недолегенд
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Думаю, фаны МЮ убили бы Невилла, если б его стараниями Олд Траффорд стали бы называть "Джейми Каррагер Арена".)))
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Old garbage stadium
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Маразматик. Ну и хрен с ними.
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