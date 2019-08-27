Невилл призвал МЮ продать права на переименование "Олд Траффорд"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал свой бывший клуб продать права на переименование "Олд Траффорд".

Благодаря своему имиджу, "красные дьяволы" заключают одни из самых выгодных спонсорских контрактов в футболе, однако Невилл видит у клуба потенциал заработать еще больше денег, пускай это может не понравиться фанатам.



"Прежде Глэйзеры говорили, что никогда не продадут права на переименование "Олд Траффорд", на бренд "Олд Траффорд", и в их словах есть правда".



"Но если бы я работал в "Манчестер Юнайтед", я бы продал эти права за 60, 70 или 80 миллионов фунтов в год".



"Только представьте: за 10 лет это принесло бы 800 миллионов фунтов. У клуба появилась бы возможность продавать билеты на "Стретфорд Энд" за 10-12 фунтов, и такие билеты были бы популярны у молодежи".



"Я впервые делюсь своими мыслями насчет этого, хотя думал об этом много, много лет".



"Конечно, нужно консультироваться с фанатами, но вы заключили спонсорские контракты во всех остальных областях. "Олд Траффорд" — это исторический стадион, и его никогда не перестанут называть "Олд Траффорд".



"Ради 80 миллионов фунтов в год можно и превозмочь себя, называя стадион "Стэн Коллимор Олд Траффорд" или "Джейми Каррагер Арена". Это позволило бы субсидировать билеты в течение 10 лет, что было бы замечательно".



"У множества местных жителей появилась бы возможность посещать "Олд Траффорд" по цене стаканчика кофе", —цитирует Невилла Daily Mirror.