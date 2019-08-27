Невилл призвал МЮ продать права на переименование "Олд Траффорд"

Гари Невилл Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал свой бывший клуб продать права на переименование "Олд Траффорд".

Благодаря своему имиджу, "красные дьяволы" заключают одни из самых выгодных спонсорских контрактов в футболе, однако Невилл видит у клуба потенциал заработать еще больше денег, пускай это может не понравиться фанатам.

"Прежде Глэйзеры говорили, что никогда не продадут права на переименование "Олд Траффорд", на бренд "Олд Траффорд", и в их словах есть правда".

"Но если бы я работал в "Манчестер Юнайтед", я бы продал эти права за 60, 70 или 80 миллионов фунтов в год".

"Только представьте: за 10 лет это принесло бы 800 миллионов фунтов. У клуба появилась бы возможность продавать билеты на "Стретфорд Энд" за 10-12 фунтов, и такие билеты были бы популярны у молодежи".

"Я впервые делюсь своими мыслями насчет этого, хотя думал об этом много, много лет".

"Конечно, нужно консультироваться с фанатами, но вы заключили спонсорские контракты во всех остальных областях. "Олд Траффорд" — это исторический стадион, и его никогда не перестанут называть "Олд Траффорд".

"Ради 80 миллионов фунтов в год можно и превозмочь себя, называя стадион "Стэн Коллимор Олд Траффорд" или "Джейми Каррагер Арена". Это позволило бы субсидировать билеты в течение 10 лет, что было бы замечательно".

"У множества местных жителей появилась бы возможность посещать "Олд Траффорд" по цене стаканчика кофе", —цитирует Невилла Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 27.08.2019 20:17 # superglor
    Гари Невилл:
    Ради 80 миллионов фунтов в год можно и превозмочь себя, называя стадион "Стэн Коллимор Олд Траффорд" или "Джейми Каррагер Арена"

    Райан Гиггз:
    Пфф! Можно превозмочь себя и 10 лет трахать жену брата.

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  2. wallet 27.08.2019 20:02 # wallet
    Вместо того, чтобы понижать цену на билет до уровня "стаканчика кофе", лучше бы улучшили игру за просмотр которой не жалко отдать 40 фунтов...

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  3. num8 27.08.2019 20:01 # num8
    Если бы от такой аферы у клуба появилась возможность продавать билеты на матч по дешману, то.... не, это так не работает, увы

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  4. lfc-krr 27.08.2019 19:28 # lfc-krr
    Фанам скама пора уже что-то предпринять. По репутации клуба е6ашут каждый день, причём свои же.
    Единственным разумным в этом клубе был САФ.

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  5. shakur 27.08.2019 19:20 # shakur
    Когда-нибудь Миша наскребёт

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  6. tigerpool 27.08.2019 19:11 # tigerpool
    Джейми Каррагер арена отлично звучит

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  7. doubleu 27.08.2019 19:05 # doubleu
    Джейми каррагер арена самое то. Раз нет своих легенд, возьмём имена других недолегенд

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  8. lampard78 27.08.2019 19:05 # lampard78
    Думаю, фаны МЮ убили бы Невилла, если б его стараниями Олд Траффорд стали бы называть "Джейми Каррагер Арена".)))

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  9. chelsea88 27.08.2019 19:04 # chelsea88
    Old garbage stadium

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  10. pokersanogo 27.08.2019 19:01 # pokersanogo
    Маразматик. Ну и хрен с ними.

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