Райт не понимает, почему Лакасетт не вышел против "Ливерпуля"
Легенда "Арсенала" Ян Райт выразил недоумение, почему главный тренер Унаи Эмери не выпустил нападающего Александра Лакасетта в стартовом составе на матч против "Ливерпуля".
Во время выезда на "Энфилд" болельщики "канониры" надеялись, наконец, увидеть с первых минут связку Пьер-Эмерика Обамеянга, Николя Пепе и Лакасетта, однако Эмери рискнул выпустить только двух форвардов, что весьма расстроило Райта.
"До матча я надеялся увидеть Лакасетта, Пепе и Обамеянга, поскольку, как мне кажется, "Ливерпуль" играет с высокой линией обороны, и нужно было это использовать. Я предвкушал это".
"Однако я увидел, что они выстроились ромбом и треугольником, оставляя Александер-Арнольду и Роберсону слишком много пространства. Это сбило меня с толку", — цитирует Райта The Independent.
27.08.2019 18:00
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В основу сейчас не проходит.
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Мда, если Эмери сделал бы эту глупость то гг лишились бы такой плотности и фактурности в обороне, благодаря которой сдерживали натиск лфк до 40 минуты, ну и обязательно получили бы свои 3-5 голов. А ставка на резких и быстрых Обам и Пепе могла бы и оправдать себя.
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ляки не было в старте потому что тренеришка побоялся пропустить 5 и больше уже в 1 тайме
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Этот Райт не понимает, что ливапю это совсем другой уровень? С лякасетом или без - ЛФК изи вин.
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