Райт не понимает, почему Лакасетт не вышел против "Ливерпуля"

Легенда "Арсенала" Ян Райт выразил недоумение, почему главный тренер Унаи Эмери не выпустил нападающего Александра Лакасетта в стартовом составе на матч против "Ливерпуля".

Во время выезда на "Энфилд" болельщики "канониры" надеялись, наконец, увидеть с первых минут связку Пьер-Эмерика Обамеянга, Николя Пепе и Лакасетта, однако Эмери рискнул выпустить только двух форвардов, что весьма расстроило Райта.



"До матча я надеялся увидеть Лакасетта, Пепе и Обамеянга, поскольку, как мне кажется, "Ливерпуль" играет с высокой линией обороны, и нужно было это использовать. Я предвкушал это".



"Однако я увидел, что они выстроились ромбом и треугольником, оставляя Александер-Арнольду и Роберсону слишком много пространства. Это сбило меня с толку", — цитирует Райта The Independent.