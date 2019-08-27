Мерсон: "Тоттенхэм" выбыл из чемпионской гонки"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Тоттенхэм" лишился шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги уже после трех туров.
Начав новый сезон с волевой победы над "Астон Виллой", затем "шпоры" чудом избежали поражения от "Манчестер Сити" и сенсационно уступили на своем поле "Ньюкаслу".
Учитывая ход, который набрал "Ливерпуль", Мерсон просто не верит, что "Тоттенхэм" поборется за чемпионство.
"Должен признать, я не предполагал, что "Тоттенхэм" проиграет дома "Ньюкаслу". "Шпоры" выглядят хаотично, и это настораживающий знак для столь ранней стадии сезона".
"Они уже выбыли из чемпионской гонки, они в пяти очках позади "Ливерпуля" после трех туров. Это может прозвучать жестко, но вы бы поставили на то, что "шпоры" опередят "Ливерпуль", если "Ливерпуль" уже на старте ушел на пять очков в отрыв?"
"Люди продолжают говорить, что впереди еще 35 матчей, но я сыт по горло этой риторикой. Пять очков — это большая дистанция, чтобы ее отыграть".
"Обычно тебе требуется пять матчей, чтобы отыграть пять очков отставания. Но "Ливерпуль" проиграл лишь раз в прошлом сезоне, а в этом пока выигрывает каждый матч, так где "шпоры" собираются нагонять?"
"До стартового свистка в их последнем матче я думал, что "шпоры" железно будут в первой тройке, но теперь кажется, что им грозит борьба за попадание в топ-4", — сообщил Мерсон в эфире.
27.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
Если по делу - 18 команд до 1го тура уже выбыли из чемпионской гонки. Никаких сюрпризов и прочих Лестеров не будет. Осталась гонка за зону лч с открытым вопросом. Раунд
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эксперт уровня фапла. Хотя думаю, что чтобы из гонки выбыть нужно сначала в нее "вбыть"
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вроде такие люди, но несут полную чушь. разве футбол не стал для Мерсона уроком, что всякое бывает в футболе, нет?
абсурд 100%
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Норм обоссал курятник ебаный
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Пацаны Гляньте ниже на расписание этой недели, скаузеры два раза играют в лдин и тотже день)) с бернли и с борнмутом
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кто мог подумать после 1 тура и ничейки ЧЕлси во втором туре - что по итогу 3 тура они сравняются с МЮ и ШПорами - хехе..
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Чииивоооооо???!!!
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Ты прав. Арсенал будет в тройке.
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Согласен с ним абсолютно. Шпоры сейчас разбалансированы, тренер витает облаках где-то. От Эриксона не знают как избавиться, в последней игре были чудовищны, пока не вышел тот-же Эриксен, тогда хоть какая-то опасность стала угрожать Ньюкаслу. Ньюкаслу! Дома! Кейн больше риторикой занимается, нежели забиванием голов.
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Мерсон , проснись, ты обосрался. 3 тура только прошло
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