Мерсон: "Тоттенхэм" выбыл из чемпионской гонки"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Тоттенхэм" лишился шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги уже после трех туров.

Начав новый сезон с волевой победы над "Астон Виллой", затем "шпоры" чудом избежали поражения от "Манчестер Сити" и сенсационно уступили на своем поле "Ньюкаслу".



Учитывая ход, который набрал "Ливерпуль", Мерсон просто не верит, что "Тоттенхэм" поборется за чемпионство.



"Должен признать, я не предполагал, что "Тоттенхэм" проиграет дома "Ньюкаслу". "Шпоры" выглядят хаотично, и это настораживающий знак для столь ранней стадии сезона".



"Они уже выбыли из чемпионской гонки, они в пяти очках позади "Ливерпуля" после трех туров. Это может прозвучать жестко, но вы бы поставили на то, что "шпоры" опередят "Ливерпуль", если "Ливерпуль" уже на старте ушел на пять очков в отрыв?"



"Люди продолжают говорить, что впереди еще 35 матчей, но я сыт по горло этой риторикой. Пять очков — это большая дистанция, чтобы ее отыграть".



"Обычно тебе требуется пять матчей, чтобы отыграть пять очков отставания. Но "Ливерпуль" проиграл лишь раз в прошлом сезоне, а в этом пока выигрывает каждый матч, так где "шпоры" собираются нагонять?"



"До стартового свистка в их последнем матче я думал, что "шпоры" железно будут в первой тройке, но теперь кажется, что им грозит борьба за попадание в топ-4", — сообщил Мерсон в эфире.