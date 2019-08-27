Давид Луис предвкушает свое первое дерби Северного Лондона

Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что находится в предвкушении своего первого дерби Северного Лондона.

Матчи между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" всегда отличались особой принципиальностью, но на сей раз, несмотря на раннее начало сезона, у северолондонского дерби особая подоплека.



"Арсенал" провалил свою первую большую проверку в этом сезоне, проиграв "Ливерпулю", а "Тоттенхэм" в минувший уикенд сенсационно проиграл дома "Ньюкаслу".



Словом, обеим командам есть, что доказывать, и Луис заранее готовится к битве.



"Определенно, это будет особенное дерби для меня. Играть в футбол — это всегда особенно. Я играю в футбол, потому что люблю футбол. Поэтому я играю и поэтому я по-прежнему амбициозен, чтобы добиваться высоких целей в футболе".



"Это будет тяжелый матч. Но я предвкушаю его. Когда ты проигрываешь матч, следующий матч ты хочешь сыграть уже завтра, если это возможно".



"Поэтому мы собираемся хорошо потрудиться. Это будет еще один очень, очень тяжелый матч против великолепной команды, которая подписала новых, удивительных игроков".



"Так что мы должны постараться сыграть в свою игру, особенно дома, и добиться победы", — цитирует Луиса Goal.