Давид Луис предвкушает свое первое дерби Северного Лондона

Давид Луис Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что находится в предвкушении своего первого дерби Северного Лондона.

Матчи между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" всегда отличались особой принципиальностью, но на сей раз, несмотря на раннее начало сезона, у северолондонского дерби особая подоплека.

"Арсенал" провалил свою первую большую проверку в этом сезоне, проиграв "Ливерпулю", а "Тоттенхэм" в минувший уикенд сенсационно проиграл дома "Ньюкаслу".

Словом, обеим командам есть, что доказывать, и Луис заранее готовится к битве.

"Определенно, это будет особенное дерби для меня. Играть в футбол — это всегда особенно. Я играю в футбол, потому что люблю футбол. Поэтому я играю и поэтому я по-прежнему амбициозен, чтобы добиваться высоких целей в футболе".

"Это будет тяжелый матч. Но я предвкушаю его. Когда ты проигрываешь матч, следующий матч ты хочешь сыграть уже завтра, если это возможно".

"Поэтому мы собираемся хорошо потрудиться. Это будет еще один очень, очень тяжелый матч против великолепной команды, которая подписала новых, удивительных игроков".

"Так что мы должны постараться сыграть в свою игру, особенно дома, и добиться победы", — цитирует Луиса Goal.


Метки Арсенал, Луис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 660

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 27.08.2019 16:42 # scouser2005
    Петухи на голову сильнее канониров. Что там доказывать?

    (ответить)

  2. funkyfresh 27.08.2019 16:35 # funkyfresh
    Бла Бла Бла, в итоге привезет опять

    (ответить)

  3. elprimer 27.08.2019 16:07 # elprimer
    Подскажите по члeнще, есть у них принципиальный соперник?

    (ответить)

  4. kanoniru-poker 27.08.2019 16:07 # kanoniru-poker
    Опять привезти хочет днище пенсовское. Лучше Мустафи выпускать тот хоть не каждый матч привозит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: