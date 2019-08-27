"Интер" оптимистичен относительно трансфера Санчеса

Алексис Санчес "Интер" оптимистичен относительно своих шансов заключить арендное соглашение по нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчеса.

На этой неделе "Интер" и "Юнайтед" продолжили переговоры относительно командировки Санчеса в Серию А на остаток сезона 2019/20.

По информации Sky Sports, аренда 30-летнего игрока сборной Чили обойдется "Интеру" в сумму чуть менее 11 миллионов фунтов.

При этом все еще остаются моменты, по которым стороны пока не договорились. Например, насчет того, на каких условиях "Интер" сможет выкупить Алексиса следующим летом, если вообще пожелает это сделать.

Добавим, что в этом сезоне Санчес еще не попадал в заявку "Юнайтед" на матчи. Алексис по-прежнему набирает форму после травмы, полученной в заключительном матче сборной Чили на Кубке Америки ранее этим летом.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 27.08.2019 15:46 # ilovemanutd
    Какие добрые люди в Интере работают, хотят на себя взять ответственность за его лечение. Респект таким людям

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  2. masta 27.08.2019 15:18 # masta
    А че Юве молчит? Ах да, не свободным же агентом

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  3. electric 27.08.2019 15:07 # electric
    Оптимизм и санчоус - вещи не совместимые.

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