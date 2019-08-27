"Интер" оптимистичен относительно трансфера Санчеса

"Интер" оптимистичен относительно своих шансов заключить арендное соглашение по нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчеса.

На этой неделе "Интер" и "Юнайтед" продолжили переговоры относительно командировки Санчеса в Серию А на остаток сезона 2019/20.



По информации Sky Sports, аренда 30-летнего игрока сборной Чили обойдется "Интеру" в сумму чуть менее 11 миллионов фунтов.



При этом все еще остаются моменты, по которым стороны пока не договорились. Например, насчет того, на каких условиях "Интер" сможет выкупить Алексиса следующим летом, если вообще пожелает это сделать.



Добавим, что в этом сезоне Санчес еще не попадал в заявку "Юнайтед" на матчи. Алексис по-прежнему набирает форму после травмы, полученной в заключительном матче сборной Чили на Кубке Америки ранее этим летом.