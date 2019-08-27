"Юнайтед" не отпустит Фреда

Фред Полузащитник Фред не покинет "Манчестер Юнайтед" до закрытия европейского трансферного окна 2 сентября.

Напомним, накануне в итальянской прессе появилась информация, что "Фиорентина" готовит предложение по Фреду в размере 27 миллионов фунтов — почти вдвое меньше, чем сами "красные дьяволы" покупали игрока год назад у "Шахтера".

Однако на "Олд Траффорд" не готовы признать, что переход 26-летнего бразильца был трансферным провалом. Как сообщает The Times, "Юнайтед" исключает расставание с Фредом в это окно.

Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже побеседовал с подопечным и заверил того, что Фред будет иметь шансы проявить себя, если продолжит упорно тренироваться.

Добавим, что в данный момент Фред проигрывает конкуренцию на своей позиции Скотту Мактоминею, Полю Погба, Андреасу Перейре и Неманье Матичу, еще не проведя ни минуты на поле в этом сезоне.


Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 27.08.2019 14:45 # vyrentz
    Верно, такое дерьмо для коллекции крайне необходимо

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  2. mancunia-planet 27.08.2019 14:14 # mancunia-planet
    Ну и пральна

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