"Юнайтед" не отпустит Фреда
Полузащитник Фред не покинет "Манчестер Юнайтед" до закрытия европейского трансферного окна 2 сентября.
Напомним, накануне в итальянской прессе появилась информация, что "Фиорентина" готовит предложение по Фреду в размере 27 миллионов фунтов — почти вдвое меньше, чем сами "красные дьяволы" покупали игрока год назад у "Шахтера".
Однако на "Олд Траффорд" не готовы признать, что переход 26-летнего бразильца был трансферным провалом. Как сообщает The Times, "Юнайтед" исключает расставание с Фредом в это окно.
Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже побеседовал с подопечным и заверил того, что Фред будет иметь шансы проявить себя, если продолжит упорно тренироваться.
Добавим, что в данный момент Фред проигрывает конкуренцию на своей позиции Скотту Мактоминею, Полю Погба, Андреасу Перейре и Неманье Матичу, еще не проведя ни минуты на поле в этом сезоне.
27.08.2019 14:00
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Верно, такое дерьмо для коллекции крайне необходимо
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Ну и пральна
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