Леви предложил "Реалу" купить Эриксена

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви лично связался с "Реалом" и предложил выкупить полузащитника Кристиана Эриксена до 2 сентября.

Напомним, Эриксен уже вступил в заключительный год по своему контракту со "шпорами" и даже не желает обсуждать новую сделку, хотя клуб готов повысить его зарплату до 200 тысяч фунтов — больше в команде Маурисио Почеттино получает только нападающий Харри Кейн.



При этом 27-летний датчанин весьма избирателен в выборе своего следующего клуба и хочет продолжить карьеру только в "Реале" или "Барселоне".



Неторопливость испанских грандов и риск лишиться ведущего игрока следующим летом безо всякой компенсации заставил Даниэля Леви взять инициативу в свои руки.



Как сообщает Marca, Леви лично позвонил директору "Реала" Хосе Анхелю Санчесу и предложил тому приобрести Эриксена за 70 миллионов евро (63.5 млн. фунтов). Это значительно меньше тех 150 млн. евро (136 млн. фунтов), в которые "Тоттенхэм" оценивал Кристиана изначально.