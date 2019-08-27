Леви предложил "Реалу" купить Эриксена

Кристиан Эриксен Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви лично связался с "Реалом" и предложил выкупить полузащитника Кристиана Эриксена до 2 сентября.

Напомним, Эриксен уже вступил в заключительный год по своему контракту со "шпорами" и даже не желает обсуждать новую сделку, хотя клуб готов повысить его зарплату до 200 тысяч фунтов — больше в команде Маурисио Почеттино получает только нападающий Харри Кейн.

При этом 27-летний датчанин весьма избирателен в выборе своего следующего клуба и хочет продолжить карьеру только в "Реале" или "Барселоне".

Неторопливость испанских грандов и риск лишиться ведущего игрока следующим летом безо всякой компенсации заставил Даниэля Леви взять инициативу в свои руки.

Как сообщает Marca, Леви лично позвонил директору "Реала" Хосе Анхелю Санчесу и предложил тому приобрести Эриксена за 70 миллионов евро (63.5 млн. фунтов). Это значительно меньше тех 150 млн. евро (136 млн. фунтов), в которые "Тоттенхэм" оценивал Кристиана изначально.


Метки Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. tthotspur 27.08.2019 14:35 # tthotspur
    Останется в клубе,зимой сядет на лавку,летом никому нах не нужен будет и уйдёт в Бристоль сити в аренду,начнет бухать и закончит карьеру за еду в Чайке Песчанокопское

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  2. highneken 27.08.2019 13:58 # highneken
    Брать чувака в аренду на год за 70 млн ?))
    Да, кто на это согласится, если уже в январе его можно бесплатно подписать... уйдет в следующем году в тот же Реал или Ювентус.
    Если конечно Леви ему не даст бонус млн 10 и контракт с прописными отступными в 50 млн.

    А вообще конечно за то как Леви заламывает цены, Тотенхэм заслуживает , что бы проебать такого игрока бесплатно.

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  3. asidie 27.08.2019 13:54 # asidie
    Слыш, купи

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  4. butch 27.08.2019 13:53 # butch
    Довел Леви до истерики - просто ору

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  5. ray-black 27.08.2019 13:32 # ray-black
    Если Реал откажется, то Леви скажет Эриксену, мол ты видишь я старвлся устроить твое счастье , но ты им не нужен. Подписывай контракт.

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  6. sisyazavr 27.08.2019 13:14 # sisyazavr
    Реал пахнет протухшими золотыми яйцами, уж лучше в Барсу.

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  7. mavrodi 27.08.2019 13:14 # mavrodi
    Это будет лучший трансфер со времен перехода Модрича в Реал, эх, грустно, НО всего наилучшего, даже если все таки уйдет этот ТОП! Для меня Эриксен легенда Тоттенхэма.

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  8. mancunia-planet 27.08.2019 13:11 # mancunia-planet
    Это будет лучше для РМ, Эриксен сразу начнёт голевухи раздавать

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