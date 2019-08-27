Брат Погба уверен, что Поль станет лучше в "Реале"

Матиас Погба, старший брат Поля Погба, убежден, что трансфер в "Реал" пошел бы полузащитнику "Манчестер Юнайтед" на пользу.

И хотя трансферное окно в Европе открыто до 2 сентября, отъезд Погба с "Олд Траффорд" выглядит маловероятным, учитывая установленную за Поля цену и отсутствие у "красных дьяволов" возможности купить другого полузащитника.



Тем не менее, Матиас по-прежнему не уверен в будущем своего младшего брата, но знает, от кого это зависит.



"Я не знаю, перейдет ли Поль в "Реал", у меня нет своих источников на "Бернабеу". В футболе никогда не знаешь наверняка".



"Поль чувствует себя очень хорошо, как и всегда. Никто не может ожидать, что я скажу что-нибудь плохое насчет "Юнайтед". Он профессионал, и его настоящее там".



"Будущее? Это зависит от двух клубов — от желания Манчестера продать и от желания Мадрида купить. Это бизнес".



"Каждый знает, что мой брат мог бы использовать "Реал" и Зидана, чтобы стать лучше. Однако "Реал" и "Манчестер Юнайтед" должны договориться между собой".



"Я не знаю, что сказать... Зидан всегда хорошо высказывался насчет моего брата, и это честь", — сообщил Погба-старший AS.