Брат Погба уверен, что Поль станет лучше в "Реале"

Матиас Погба Матиас Погба, старший брат Поля Погба, убежден, что трансфер в "Реал" пошел бы полузащитнику "Манчестер Юнайтед" на пользу.

И хотя трансферное окно в Европе открыто до 2 сентября, отъезд Погба с "Олд Траффорд" выглядит маловероятным, учитывая установленную за Поля цену и отсутствие у "красных дьяволов" возможности купить другого полузащитника.

Тем не менее, Матиас по-прежнему не уверен в будущем своего младшего брата, но знает, от кого это зависит.

"Я не знаю, перейдет ли Поль в "Реал", у меня нет своих источников на "Бернабеу". В футболе никогда не знаешь наверняка".

"Поль чувствует себя очень хорошо, как и всегда. Никто не может ожидать, что я скажу что-нибудь плохое насчет "Юнайтед". Он профессионал, и его настоящее там".

"Будущее? Это зависит от двух клубов — от желания Манчестера продать и от желания Мадрида купить. Это бизнес".

"Каждый знает, что мой брат мог бы использовать "Реал" и Зидана, чтобы стать лучше. Однако "Реал" и "Манчестер Юнайтед" должны договориться между собой".

"Я не знаю, что сказать... Зидан всегда хорошо высказывался насчет моего брата, и это честь", — сообщил Погба-старший AS.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 380

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osivori 27.08.2019 12:25 # osivori
    мягко убрали мукаку, чилийца и сейчас главное отпустить покпа, тогда мю сможет показать чегой то весомое, в мю не место переоцененным середнякам

    (ответить)

  2. manutd4life 27.08.2019 12:07 # manutd4life
    Твой брат не всегда прав, но он всегда твой брат

    (ответить)

  3. xhakaboom 27.08.2019 12:07 # xhakaboom
    2016 MU fans - Pogback
    2019 MU fans - Pogleave

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: