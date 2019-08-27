Брат Погба уверен, что Поль станет лучше в "Реале"
Матиас Погба, старший брат Поля Погба, убежден, что трансфер в "Реал" пошел бы полузащитнику "Манчестер Юнайтед" на пользу.
И хотя трансферное окно в Европе открыто до 2 сентября, отъезд Погба с "Олд Траффорд" выглядит маловероятным, учитывая установленную за Поля цену и отсутствие у "красных дьяволов" возможности купить другого полузащитника.
Тем не менее, Матиас по-прежнему не уверен в будущем своего младшего брата, но знает, от кого это зависит.
"Я не знаю, перейдет ли Поль в "Реал", у меня нет своих источников на "Бернабеу". В футболе никогда не знаешь наверняка".
"Поль чувствует себя очень хорошо, как и всегда. Никто не может ожидать, что я скажу что-нибудь плохое насчет "Юнайтед". Он профессионал, и его настоящее там".
"Будущее? Это зависит от двух клубов — от желания Манчестера продать и от желания Мадрида купить. Это бизнес".
"Каждый знает, что мой брат мог бы использовать "Реал" и Зидана, чтобы стать лучше. Однако "Реал" и "Манчестер Юнайтед" должны договориться между собой".
"Я не знаю, что сказать... Зидан всегда хорошо высказывался насчет моего брата, и это честь", — сообщил Погба-старший AS.
27.08.2019 12:00
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мягко убрали мукаку, чилийца и сейчас главное отпустить покпа, тогда мю сможет показать чегой то весомое, в мю не место переоцененным середнякам
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Твой брат не всегда прав, но он всегда твой брат
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2016 MU fans - Pogback
2019 MU fans - Pogleave
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