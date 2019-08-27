Кейн опасается, что "Сити" и "Ливерпуль" снова уйдут в отрыв
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда должна быстро прибавить, чтобы не выбыть из чемпионской гонки Премьер-Лиги раньше времени.
В прошлом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" доминировали над остальными командами дивизиона, в отличной форме начав и новую кампанию.
А вот "шпоры", как кажется, стали играть только хуже, в минувший уикенд потерпев неожиданное домашнее поражение от "Ньюкасла" со счетом 0:1. Кейн надеется, что его команда быстро возьмет себя в руки, пока еще ничего не потеряно.
"Да, надеюсь, мы поучаствуем в чемпионской гонке, однако у нас все еще много тяжелой работы".
"Как вы видели, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не думают сбавлять обороты. Еще до старта сезона я говорил, что нам нужно стартовать в высоком темпе, выдать серию из двух-трех месяцев без потерянных очков, и тогда этого может оказаться достаточно для участия в гонке. Мы разочарованы своим стартом, однако впереди еще большая дистанция".
"Я уже говорил, что мы не можем позволить себе отпустить конкурентов вперед на старте. "Ливерпуль" выиграл в пятницу вечером, а затем "Сити" выиграл рано в субботу. Они задают стандарты своими результатами, и я знал, что мы тоже должны победить, особенно играя дома".
"Я расстроен, что мы этого не сделали, но еще ничего не потеряно, и впереди много больших матчей. Нам нужно будет набирать очки в этих больших матчах, тяжелых матчах, и постараться прибавить относительно игры с "Ньюкаслом", — цитирует Кейна Evening Standard.
27.08.2019 11:00
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Последние комментарии:
А промах с убойной позиции почему-то он не комментирует, проебали мы игру, Ньюкасл по делу забрал три очка.
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Тотнэм не впечатляет
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А где этот болельщик членси чебрец?
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Спасибо шпорам за то что на эмирейтс ничейку сыграли и дали нам преимущество перед мс.
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С такой игрой ни о какой чемпионской гонке мечтать не приходится.
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Писдабол куриный.. Ливерпуль тебе никогда не догнать. Так и останешься вечным петухом бестрофейным.
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Курятник 4-5 место
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он чо е6анутый? какая чемпионская гонка?
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Надо просто играть и забивать голы, Харри, тогда и будете в гонке
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Хуй тебе. Арсенал размажет вас
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