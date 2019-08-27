Кейн опасается, что "Сити" и "Ливерпуль" снова уйдут в отрыв

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда должна быстро прибавить, чтобы не выбыть из чемпионской гонки Премьер-Лиги раньше времени.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" доминировали над остальными командами дивизиона, в отличной форме начав и новую кампанию.



А вот "шпоры", как кажется, стали играть только хуже, в минувший уикенд потерпев неожиданное домашнее поражение от "Ньюкасла" со счетом 0:1. Кейн надеется, что его команда быстро возьмет себя в руки, пока еще ничего не потеряно.



"Да, надеюсь, мы поучаствуем в чемпионской гонке, однако у нас все еще много тяжелой работы".



"Как вы видели, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не думают сбавлять обороты. Еще до старта сезона я говорил, что нам нужно стартовать в высоком темпе, выдать серию из двух-трех месяцев без потерянных очков, и тогда этого может оказаться достаточно для участия в гонке. Мы разочарованы своим стартом, однако впереди еще большая дистанция".



"Я уже говорил, что мы не можем позволить себе отпустить конкурентов вперед на старте. "Ливерпуль" выиграл в пятницу вечером, а затем "Сити" выиграл рано в субботу. Они задают стандарты своими результатами, и я знал, что мы тоже должны победить, особенно играя дома".



"Я расстроен, что мы этого не сделали, но еще ничего не потеряно, и впереди много больших матчей. Нам нужно будет набирать очки в этих больших матчах, тяжелых матчах, и постараться прибавить относительно игры с "Ньюкаслом", — цитирует Кейна Evening Standard.