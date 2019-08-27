Кейн опасается, что "Сити" и "Ливерпуль" снова уйдут в отрыв

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда должна быстро прибавить, чтобы не выбыть из чемпионской гонки Премьер-Лиги раньше времени.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" доминировали над остальными командами дивизиона, в отличной форме начав и новую кампанию.

А вот "шпоры", как кажется, стали играть только хуже, в минувший уикенд потерпев неожиданное домашнее поражение от "Ньюкасла" со счетом 0:1. Кейн надеется, что его команда быстро возьмет себя в руки, пока еще ничего не потеряно.

"Да, надеюсь, мы поучаствуем в чемпионской гонке, однако у нас все еще много тяжелой работы".

"Как вы видели, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не думают сбавлять обороты. Еще до старта сезона я говорил, что нам нужно стартовать в высоком темпе, выдать серию из двух-трех месяцев без потерянных очков, и тогда этого может оказаться достаточно для участия в гонке. Мы разочарованы своим стартом, однако впереди еще большая дистанция".

"Я уже говорил, что мы не можем позволить себе отпустить конкурентов вперед на старте. "Ливерпуль" выиграл в пятницу вечером, а затем "Сити" выиграл рано в субботу. Они задают стандарты своими результатами, и я знал, что мы тоже должны победить, особенно играя дома".

"Я расстроен, что мы этого не сделали, но еще ничего не потеряно, и впереди много больших матчей. Нам нужно будет набирать очки в этих больших матчах, тяжелых матчах, и постараться прибавить относительно игры с "Ньюкаслом", — цитирует Кейна Evening Standard.


Метки Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1062

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Последние комментарии:




  1. mavrodi 27.08.2019 12:32 # mavrodi
    А промах с убойной позиции почему-то он не комментирует, проебали мы игру, Ньюкасл по делу забрал три очка.

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  2. xhakaboom 27.08.2019 12:05 # xhakaboom
    Тотнэм не впечатляет

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  3. machete147703 27.08.2019 11:54 # machete147703
    А где этот болельщик членси чебрец?

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  4. baurlfc78 27.08.2019 11:48 # baurlfc78
    Спасибо шпорам за то что на эмирейтс ничейку сыграли и дали нам преимущество перед мс.

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  5. ray-black 27.08.2019 11:47 # ray-black
    С такой игрой ни о какой чемпионской гонке мечтать не приходится.

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  6. scouser2005 27.08.2019 11:47 # scouser2005
    Писдабол куриный.. Ливерпуль тебе никогда не догнать. Так и останешься вечным петухом бестрофейным.

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  7. liverpool1892est 27.08.2019 11:38 # liverpool1892est
    Курятник 4-5 место

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  8. toledo 27.08.2019 11:23 # toledo
    он чо е6анутый? какая чемпионская гонка?

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  9. tigerpool 27.08.2019 11:11 # tigerpool
    Надо просто играть и забивать голы, Харри, тогда и будете в гонке

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  10. tot35 27.08.2019 11:09 # tot35
    Хуй тебе. Арсенал размажет вас

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