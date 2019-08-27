Конте назвал настоящую цену Лукаку

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что нападающий Ромелу Лукаку обошелся его клубу значительно дешевле, нежели принято считать.

Когда ранее в августе Лукаку переходил в "Интер", пресса сообщала, что "Манчестер Юнайтед" получил за Ромелу 73 миллиона фунтов — чуть меньше той суммы, за которую сами "красные дьяволы" покупали игрока у "Эвертона" два года назад.



Накануне 26-летний бельгиец официально дебютировал за свой новый клуб, забив один из четырех безответных голов в ворота "Лечче". После этой победы Конте поведал, что на самом деле Лукаку обошелся "Интеру" в 65 млн. евро (59 млн. фунтов), вдобавок растянутых по выплате до 2024 года.



"Сегодня Лукаку показал, почему мы так упорно пытались его заполучить. Лукаку вошел в мир "Интера" наилучшим образом, с огромной скромностью. Он вежливый гигант, гигант с улыбкой. Он готов работать на команду".



"Давайте не забывать, что Лукаку обошелся в 65 миллионов евро, которые мы будем выплачивать пять лет, так что это не такая большая сумма, нежели говорят люди", — цитирует Конте Daily Mail.