Конте назвал настоящую цену Лукаку
Главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что нападающий Ромелу Лукаку обошелся его клубу значительно дешевле, нежели принято считать.
Когда ранее в августе Лукаку переходил в "Интер", пресса сообщала, что "Манчестер Юнайтед" получил за Ромелу 73 миллиона фунтов — чуть меньше той суммы, за которую сами "красные дьяволы" покупали игрока у "Эвертона" два года назад.
Накануне 26-летний бельгиец официально дебютировал за свой новый клуб, забив один из четырех безответных голов в ворота "Лечче". После этой победы Конте поведал, что на самом деле Лукаку обошелся "Интеру" в 65 млн. евро (59 млн. фунтов), вдобавок растянутых по выплате до 2024 года.
"Сегодня Лукаку показал, почему мы так упорно пытались его заполучить. Лукаку вошел в мир "Интера" наилучшим образом, с огромной скромностью. Он вежливый гигант, гигант с улыбкой. Он готов работать на команду".
"Давайте не забывать, что Лукаку обошелся в 65 миллионов евро, которые мы будем выплачивать пять лет, так что это не такая большая сумма, нежели говорят люди", — цитирует Конте Daily Mail.
27.08.2019 10:00
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МЮ еще и газетам дичь сливает, чтобы не казаться полными лохами лул.
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Конте красавчик! Жаль что Челси с ним так поступил...
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6лять а наши ему Морату купили...
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