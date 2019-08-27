Конте назвал настоящую цену Лукаку

Ромелу Лукаку и Антонио Конте Главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что нападающий Ромелу Лукаку обошелся его клубу значительно дешевле, нежели принято считать.

Когда ранее в августе Лукаку переходил в "Интер", пресса сообщала, что "Манчестер Юнайтед" получил за Ромелу 73 миллиона фунтов — чуть меньше той суммы, за которую сами "красные дьяволы" покупали игрока у "Эвертона" два года назад.

Накануне 26-летний бельгиец официально дебютировал за свой новый клуб, забив один из четырех безответных голов в ворота "Лечче". После этой победы Конте поведал, что на самом деле Лукаку обошелся "Интеру" в 65 млн. евро (59 млн. фунтов), вдобавок растянутых по выплате до 2024 года.

"Сегодня Лукаку показал, почему мы так упорно пытались его заполучить. Лукаку вошел в мир "Интера" наилучшим образом, с огромной скромностью. Он вежливый гигант, гигант с улыбкой. Он готов работать на команду".

"Давайте не забывать, что Лукаку обошелся в 65 миллионов евро, которые мы будем выплачивать пять лет, так что это не такая большая сумма, нежели говорят люди", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Интер, Конте, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 10:00

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  1. toledo 27.08.2019 10:25 # toledo
    МЮ еще и газетам дичь сливает, чтобы не казаться полными лохами лул.

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  2. fc-oil 27.08.2019 10:21 # fc-oil
    Норм развели Смеагола с банкиром.

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  3. chebrec 27.08.2019 10:16 # chebrec
    Мода на рассрочки пошла
    По другому не купить

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  4. cezar 27.08.2019 10:16 # cezar
    Конте красавчик! Жаль что Челси с ним так поступил...

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  5. chelsea88 27.08.2019 10:05 # chelsea88
    6лять а наши ему Морату купили...

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