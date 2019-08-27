Кейну "сложно понять", почему "Тоттенхэм" остался без пенальти
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что ему "сложно понять", почему его команда осталась без пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Напомним, в минувший уикенд "шпоры" потерпели неожиданное домашнее поражение со счетом 0:1. Лондонцы были весьма беззубы, и выручить их мог бы стандарт, однако падение Кейна в штрафной после контакта с Джамаалом Ласселлсом не было вознаграждено пенальти.
Даже система VAR, к которой обратился рефери Майк Дин, не изменила оригинальное решение оставить "Тоттенхэм" без 11-метрового, и Кейн не может в это поверить.
"Сложно понять, почему пенальти не был назначен. Там было то же самое, как и когда выходит голкипер и руками тебя сбивает — пенальти".
"Здесь соперник тоже своего рода сбил меня, используя свои руки и затем свой корпус. Намеренно это было или нет, но мне сложно принять неназначение пенальти. VAR существует, чтобы помогать в таких ситуациях. Если ты говоришь "нет пенальти", а VAR видит, что там 50 на 50, ты можешь согласиться с системой".
"Я не знаю, какой у них был разговор, и говорил ли он, что видел эпизод или нет, но мне сложно это понять. Иногда футбол бывает таким. Иногда тебе везет с VAR, иногда нет. Мне кажется, против "Ньюкасла" удача была не на нашей стороне", — цитирует Кейна Sky Sports.
27.08.2019 09:00
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Логика и вправду странная. Ногой если, то это подножка и пенальти. А защитник всем телом бросается в ноги и это оказывается вполне нормально. Прием из американского футбола какой то.
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Раз на раз не приходится
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https://twitter.com/gunnerpunner/status/1165667242341818368
он пить так и не научился к своему возрасту, какое ему понимание?
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это ВАР детка - симуляция не проходит
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Админ сайта,посмотри на расписание матчей,как Ливерпуль в один день может играть дома и на выезде?
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Ну с его складом ума для него вообще все в жизни сложно понять
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По правде говоря там был пенальти, Михайло стоило бы вставить видос, чтоб местная фауна хоть по факту все видела.
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Сейчас просто у всех подгорает после пенки на Салахе.
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