Кейну "сложно понять", почему "Тоттенхэм" остался без пенальти

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что ему "сложно понять", почему его команда осталась без пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Напомним, в минувший уикенд "шпоры" потерпели неожиданное домашнее поражение со счетом 0:1. Лондонцы были весьма беззубы, и выручить их мог бы стандарт, однако падение Кейна в штрафной после контакта с Джамаалом Ласселлсом не было вознаграждено пенальти.



Даже система VAR, к которой обратился рефери Майк Дин, не изменила оригинальное решение оставить "Тоттенхэм" без 11-метрового, и Кейн не может в это поверить.



"Сложно понять, почему пенальти не был назначен. Там было то же самое, как и когда выходит голкипер и руками тебя сбивает — пенальти".



"Здесь соперник тоже своего рода сбил меня, используя свои руки и затем свой корпус. Намеренно это было или нет, но мне сложно принять неназначение пенальти. VAR существует, чтобы помогать в таких ситуациях. Если ты говоришь "нет пенальти", а VAR видит, что там 50 на 50, ты можешь согласиться с системой".



"Я не знаю, какой у них был разговор, и говорил ли он, что видел эпизод или нет, но мне сложно это понять. Иногда футбол бывает таким. Иногда тебе везет с VAR, иногда нет. Мне кажется, против "Ньюкасла" удача была не на нашей стороне", — цитирует Кейна Sky Sports.