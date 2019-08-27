Кейну "сложно понять", почему "Тоттенхэм" остался без пенальти

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что ему "сложно понять", почему его команда осталась без пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Напомним, в минувший уикенд "шпоры" потерпели неожиданное домашнее поражение со счетом 0:1. Лондонцы были весьма беззубы, и выручить их мог бы стандарт, однако падение Кейна в штрафной после контакта с Джамаалом Ласселлсом не было вознаграждено пенальти.

Даже система VAR, к которой обратился рефери Майк Дин, не изменила оригинальное решение оставить "Тоттенхэм" без 11-метрового, и Кейн не может в это поверить.

"Сложно понять, почему пенальти не был назначен. Там было то же самое, как и когда выходит голкипер и руками тебя сбивает — пенальти".

"Здесь соперник тоже своего рода сбил меня, используя свои руки и затем свой корпус. Намеренно это было или нет, но мне сложно принять неназначение пенальти. VAR существует, чтобы помогать в таких ситуациях. Если ты говоришь "нет пенальти", а VAR видит, что там 50 на 50, ты можешь согласиться с системой".

"Я не знаю, какой у них был разговор, и говорил ли он, что видел эпизод или нет, но мне сложно это понять. Иногда футбол бывает таким. Иногда тебе везет с VAR, иногда нет. Мне кажется, против "Ньюкасла" удача была не на нашей стороне", — цитирует Кейна Sky Sports.


Метки VAR, Кейн, Ньюкасл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 791

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Последние комментарии:




  1. ray-black 27.08.2019 10:22 # ray-black
    Логика и вправду странная. Ногой если, то это подножка и пенальти. А защитник всем телом бросается в ноги и это оказывается вполне нормально. Прием из американского футбола какой то.

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  2. chebrec 27.08.2019 10:18 # chebrec
    Раз на раз не приходится

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  3. mixmaster 27.08.2019 10:08 # mixmaster
    https://twitter.com/gunnerpunner/status/1165667242341818368
    он пить так и не научился к своему возрасту, какое ему понимание?

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  4. vals1702 27.08.2019 09:51 # vals1702
    это ВАР детка - симуляция не проходит

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  5. liverpoolec23 27.08.2019 09:42 # liverpoolec23
    Админ сайта,посмотри на расписание матчей,как Ливерпуль в один день может играть дома и на выезде?

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  6. kali-myrza 27.08.2019 09:20 # kali-myrza
    Ну с его складом ума для него вообще все в жизни сложно понять

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  7. mavrodi 27.08.2019 09:15 # mavrodi
    По правде говоря там был пенальти, Михайло стоило бы вставить видос, чтоб местная фауна хоть по факту все видела.

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  8. moneymaker 27.08.2019 09:04 # moneymaker
    Сейчас просто у всех подгорает после пенки на Салахе.

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