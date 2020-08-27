Дудек: "Джеррард — единственный кандидат на замену Клоппу"

Бывший голкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек считает, что Стивен Джеррард — единственный, кто может стать преемником Юргена Клоппа на тренерском мостике "красных".

Накануне издание Kicker опубликовало интервью с Клоппом, который сделал сильный намек на то, что покинет "Ливерпуль" по истечении своего контракта через три года.



По мнению Дудека, если это случится, то клуб непременно пригласит Джеррарда, который сейчас начинает свой второй сезон у руля "Рейнджерс".



"Когда я недавно навещал Ливерпуль, никто не делал секрета из того факта, что Стивен — главный и единственный кандидат на замену немцу, когда эра того подойдет к концу".



"Каждый знает, что рано или поздно великий капитан вернется".



"Я был удивлен, что Стивен начал работать главным тренером так быстро. Большинству моих бывших партнеров по команде или игроков по всему миру требуется время, прежде чем они вернутся в футбол", — сообщил Дудек Przeglad Sportowy.