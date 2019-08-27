Эриксен смирился, что не уедет в Испанию в это окно

Полузащитник Кристиан Эриксен практически смирился с тем, что ему придется задержаться в "Тоттенхэме".

Как известно, трансферное окно в континентальной Европе закрывается уже в следующий понедельник, а "шпоры" все еще не получили конкретных предложений от топ-клубов по Эриксену.



Кристиан по-прежнему твердо настроен перейти в "Реал" или "Барселону", и это желание настолько велико, утверждает Daily Mail, что 27-летний датчанин готов запастись терпением минимум до января.



Эриксен не собирается продлевать свой истекающий через год контракт с "Тоттенхэмом" и понимает, что в статусе свободного агента ему будет проще осуществить свою испанскую мечту.



При этом в Северном Лондоне готовы увеличить зарплату Эриксена до 200 тысяч фунтов в неделю, однако близкие к Кристиану источники подчеркивают, что игроком движут исключительно спортивные мотивы.