Эриксен смирился, что не уедет в Испанию в это окно

Кристиан Эриксен Полузащитник Кристиан Эриксен практически смирился с тем, что ему придется задержаться в "Тоттенхэме".

Как известно, трансферное окно в континентальной Европе закрывается уже в следующий понедельник, а "шпоры" все еще не получили конкретных предложений от топ-клубов по Эриксену.

Кристиан по-прежнему твердо настроен перейти в "Реал" или "Барселону", и это желание настолько велико, утверждает Daily Mail, что 27-летний датчанин готов запастись терпением минимум до января.

Эриксен не собирается продлевать свой истекающий через год контракт с "Тоттенхэмом" и понимает, что в статусе свободного агента ему будет проще осуществить свою испанскую мечту.

При этом в Северном Лондоне готовы увеличить зарплату Эриксена до 200 тысяч фунтов в неделю, однако близкие к Кристиану источники подчеркивают, что игроком движут исключительно спортивные мотивы.


Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 07:00

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  1. arhangel777 27.08.2019 07:50 # arhangel777
    200))) в МЮ по 350 получают и это не потолок!

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  2. liverpool1892est 27.08.2019 07:06 # liverpool1892est
    Обоссал птицефабрику:)

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