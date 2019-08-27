Неманья Матич затребовал переговоров с Сульшером

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич затребовал переговоров с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером насчет своего будущего в клубе.

Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, то сразу же сделал ставку на Матича и Андера Эрреру в опорной зоне, развязав руки Полю Погба.



Однако затем эта связка распалась, поскольку Матич из-за затяжного спада формы лишился места в стартовом составе, а Эррера ушел в ПСЖ. В новом сезоне Неманья пока не получил шанса себя проявить, не сыграв ни минуты.



Проведя все три первых матча Премьер-Лиги на скамейке запасных, теперь 31-летний серб, вернуться которому в старт не позволяет молодой Скотт Мактоминей, хочет знать, какие у Сульшера планы в отношении него.



Матич и сам понимает, что Сульшер предпочитает молодых и голодных игроков, а от того опасается, что ему срочно придется искать другой клуб в остатке европейского трансферного окна.



По информации Daily Mirror, сразу несколько клубов Европы следят за ситуацией вокруг Неманьи, но хотят лишь арендовать экс-игрока "Челси".