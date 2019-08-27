Неманья Матич затребовал переговоров с Сульшером

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич затребовал переговоров с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером насчет своего будущего в клубе.

Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, то сразу же сделал ставку на Матича и Андера Эрреру в опорной зоне, развязав руки Полю Погба.

Однако затем эта связка распалась, поскольку Матич из-за затяжного спада формы лишился места в стартовом составе, а Эррера ушел в ПСЖ. В новом сезоне Неманья пока не получил шанса себя проявить, не сыграв ни минуты.

Проведя все три первых матча Премьер-Лиги на скамейке запасных, теперь 31-летний серб, вернуться которому в старт не позволяет молодой Скотт Мактоминей, хочет знать, какие у Сульшера планы в отношении него.

Матич и сам понимает, что Сульшер предпочитает молодых и голодных игроков, а от того опасается, что ему срочно придется искать другой клуб в остатке европейского трансферного окна.

По информации Daily Mirror, сразу несколько клубов Европы следят за ситуацией вокруг Неманьи, но хотят лишь арендовать экс-игрока "Челси".


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 05:55

Количество просмотров Просмотров: 1913

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  1. anabanana94 27.08.2019 07:28 # anabanana94
    https://youtu.be/tG85MZN6dJo

    Собираем чемоданы пацаны, нам пора.

    (ответить)

  2. anabanana94 27.08.2019 07:24 # anabanana94
    Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh brothers!

    (ответить)

  3. liverpo0ol 27.08.2019 07:12 # liverpo0ol
    26.08.2019 21:26 #
    skychnie-oboi

    Пацаны в 2-х словах - какой сейчас расклад на ФАПле.
    Кто по шконарём и тд...
    (ответить)

    26.08.2019 21:42 #
    zheka000000

    Тут достаточно сложная ситуация. По идее под шконарем все представители мочестерских помоек и на шишечку гг с петушней
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    26.08.2019 23:04 #
    reams

    хех, про "на шишечку" малех ошибся брат, там пенсы должны быть ))
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    26.08.2019 21:43 #
    januzaj00

    Вот который выше меня
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    Источник: http://fapl.ru/posts/72990/?c=1#c6969952

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  4. liverpool1892est 27.08.2019 07:03 # liverpool1892est
    Да что он себе позволяет...сидеть на банке сучка и не скулить!

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  5. januzaj00 27.08.2019 07:00 # januzaj00
    Если ты лемасс то по дефолту пидарасс

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  6. slash-lfc 27.08.2019 06:41 # slash-lfc
    Легенда Щ0льсбери ФК.

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