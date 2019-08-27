Неманья Матич затребовал переговоров с Сульшером
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич затребовал переговоров с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером насчет своего будущего в клубе.
Когда Сульшер только заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, то сразу же сделал ставку на Матича и Андера Эрреру в опорной зоне, развязав руки Полю Погба.
Однако затем эта связка распалась, поскольку Матич из-за затяжного спада формы лишился места в стартовом составе, а Эррера ушел в ПСЖ. В новом сезоне Неманья пока не получил шанса себя проявить, не сыграв ни минуты.
Проведя все три первых матча Премьер-Лиги на скамейке запасных, теперь 31-летний серб, вернуться которому в старт не позволяет молодой Скотт Мактоминей, хочет знать, какие у Сульшера планы в отношении него.
Матич и сам понимает, что Сульшер предпочитает молодых и голодных игроков, а от того опасается, что ему срочно придется искать другой клуб в остатке европейского трансферного окна.
По информации Daily Mirror, сразу несколько клубов Европы следят за ситуацией вокруг Неманьи, но хотят лишь арендовать экс-игрока "Челси".
27.08.2019 05:55
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Собираем чемоданы пацаны, нам пора.
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Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh brothers!
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26.08.2019 21:26 #
skychnie-oboi
Пацаны в 2-х словах - какой сейчас расклад на ФАПле.
Кто по шконарём и тд...
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26.08.2019 21:42 #
zheka000000
Тут достаточно сложная ситуация. По идее под шконарем все представители мочестерских помоек и на шишечку гг с петушней
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26.08.2019 23:04 #
reams
хех, про "на шишечку" малех ошибся брат, там пенсы должны быть ))
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26.08.2019 21:43 #
januzaj00
Вот который выше меня
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Источник: http://fapl.ru/posts/72990/?c=1#c6969952
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Да что он себе позволяет...сидеть на банке сучка и не скулить!
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Если ты лемасс то по дефолту пидарасс
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Легенда Щ0льсбери ФК.
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