Невилл рассказал, когда МЮ снова будет бороться за титул

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ожидает, что "красные дьяволы" снова станут претендовать на титул Премьер-Лиги с сезона 2021/22.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" еще не участвовал в чемпионской гонке, хотя однажды смог финишировать вторым в Премьер-Лиге.



По мнению Невилла, сейчас "дьяволы" слишком уступают "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", поэтому Оле Гуннару Сульшеру потребуется несколько трансферных окон, чтобы настичь фаворитов.



"Может показаться, что я забегаю слишком далеко, но я бы предположил, что четырех-пяти трансферных око Оле Гуннару Сульшеру будет совершенно достаточно, чтобы "Манчестер Юнайтед" обзавелся составом для борьбы с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".



"Я говорил и прежде, что Оле должен быть наготове не в конце этого сезона и не в следующем сезоне, но в сезоне за этими двумя. Вот тогда он должен быть готов к борьбе за титул Премьер-Лиги".



"Возможно, Пеп Гвардиола к тому времени уже покинет "Манчестер Сити". Возможно, у "Ливерпуля" будет новый цикл обновления состава, потому что нынешняя команда к тому времени слегка постареет, а вдобавок иногда игроки хотят уйти. Оле должен быть готов воспользоваться этим", — сообщил Невилл в эфире.