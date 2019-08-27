Невилл рассказал, когда МЮ снова будет бороться за титул
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ожидает, что "красные дьяволы" снова станут претендовать на титул Премьер-Лиги с сезона 2021/22.
После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" еще не участвовал в чемпионской гонке, хотя однажды смог финишировать вторым в Премьер-Лиге.
По мнению Невилла, сейчас "дьяволы" слишком уступают "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", поэтому Оле Гуннару Сульшеру потребуется несколько трансферных окон, чтобы настичь фаворитов.
"Может показаться, что я забегаю слишком далеко, но я бы предположил, что четырех-пяти трансферных око Оле Гуннару Сульшеру будет совершенно достаточно, чтобы "Манчестер Юнайтед" обзавелся составом для борьбы с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".
"Я говорил и прежде, что Оле должен быть наготове не в конце этого сезона и не в следующем сезоне, но в сезоне за этими двумя. Вот тогда он должен быть готов к борьбе за титул Премьер-Лиги".
"Возможно, Пеп Гвардиола к тому времени уже покинет "Манчестер Сити". Возможно, у "Ливерпуля" будет новый цикл обновления состава, потому что нынешняя команда к тому времени слегка постареет, а вдобавок иногда игроки хотят уйти. Оле должен быть готов воспользоваться этим", — сообщил Невилл в эфире.
27.08.2019 00:05
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Когда найдут кого то по типу сафа
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Чего вы до него докопались... дайте пару сезонов. Все будет хорошо. В МЮ достаточно опытных и умелых игроков
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А лучше подождать, пока вся ТОП-5 вылетит в ЧШ.
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