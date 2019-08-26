"Тоттенхэм" рассчитывает на Алли против "Арсенала"

"Тоттенхэм" рассчитывает на возвращение атакующего полузащитника Деле Алли к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Арсенала".

Алли еще не сыграл ни минуты в этом сезоне и на матч против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье не попал даже в запас.



Отсутствие 23-летнего англичанина вызвано очередной травмой задней поверхности бедра, полученной в предсезонный период. Деле лишь на прошлой неделе вернулся к тренировкам с первой команды.



Агрессии и креатива Алли "шпорам" очень не хватало против "сорок", однако Маурисио Почеттино надеется, что сможет задействовать важного игрока на "Эмирейтс" в ближайший уикенд, как сообщает The Telegraph.



Предстоящее дерби Северного Лондона станет важным испытанием для обеих команд: "канониры" должны реабилитироваться за проигрыш "Ливерпулю", а от "шпор" ждут реакции на сенсационное поражение от "Ньюкасла".