"Тоттенхэм" рассчитывает на Алли против "Арсенала"
"Тоттенхэм" рассчитывает на возвращение атакующего полузащитника Деле Алли к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Арсенала".
Алли еще не сыграл ни минуты в этом сезоне и на матч против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье не попал даже в запас.
Отсутствие 23-летнего англичанина вызвано очередной травмой задней поверхности бедра, полученной в предсезонный период. Деле лишь на прошлой неделе вернулся к тренировкам с первой команды.
Агрессии и креатива Алли "шпорам" очень не хватало против "сорок", однако Маурисио Почеттино надеется, что сможет задействовать важного игрока на "Эмирейтс" в ближайший уикенд, как сообщает The Telegraph.
Предстоящее дерби Северного Лондона станет важным испытанием для обеих команд: "канониры" должны реабилитироваться за проигрыш "Ливерпулю", а от "шпор" ждут реакции на сенсационное поражение от "Ньюкасла".
26.08.2019 22:00
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