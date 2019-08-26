Люк Шоу рискует пропустит более месяца
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рискует пропустить более месяца с травмой задней поверхности бедра.
Шоу получил это повреждение еще в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", уступив свое место на поле ветерану Эшли Янгу.
Видимо, Янг и будет закрывать позицию левого защитника в ближайших матчах, потому что Шоу придется на некоторое время задержаться в лазарете.
Как сообщает Daily Mail, по результатам углубленного обследования стало ясно, что 24-летний англичанин пропустит до пяти недель и, таким образом, не сыграет против "Саутгемптона", "Лестера", "Вест Хэма" и "Арсенала".
Также Шоу не сможет претендовать на вызов в сборную Англии, которой в сентябре играть против Болгарии и Косово.
26.08.2019 21:00
Просмотров: 303
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рохо твой шанс ворватся и закасячить :)
(ответить)
У бабушки отдохнет.
(ответить)
Меньше жрать надо. Ему разве что в дворовый футбол. Типа толстого в раму.
(ответить)
Потеря для мю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий