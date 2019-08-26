Люк Шоу рискует пропустит более месяца

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рискует пропустить более месяца с травмой задней поверхности бедра.

Шоу получил это повреждение еще в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", уступив свое место на поле ветерану Эшли Янгу.

Видимо, Янг и будет закрывать позицию левого защитника в ближайших матчах, потому что Шоу придется на некоторое время задержаться в лазарете.

Как сообщает Daily Mail, по результатам углубленного обследования стало ясно, что 24-летний англичанин пропустит до пяти недель и, таким образом, не сыграет против "Саутгемптона", "Лестера", "Вест Хэма" и "Арсенала".

Также Шоу не сможет претендовать на вызов в сборную Англии, которой в сентябре играть против Болгарии и Косово.


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 21:00

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  1. chelsiukpro 26.08.2019 21:35 # chelsiukpro
    Рохо твой шанс ворватся и закасячить :)

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  2. brown-ale 26.08.2019 21:35 # brown-ale
    У бабушки отдохнет.

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  3. fc-oil 26.08.2019 21:23 # fc-oil
    Меньше жрать надо. Ему разве что в дворовый футбол. Типа толстого в раму.

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  4. chebrec 26.08.2019 21:06 # chebrec
    Потеря для мю

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