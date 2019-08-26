Люк Шоу рискует пропустит более месяца

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рискует пропустить более месяца с травмой задней поверхности бедра.

Шоу получил это повреждение еще в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", уступив свое место на поле ветерану Эшли Янгу.



Видимо, Янг и будет закрывать позицию левого защитника в ближайших матчах, потому что Шоу придется на некоторое время задержаться в лазарете.



Как сообщает Daily Mail, по результатам углубленного обследования стало ясно, что 24-летний англичанин пропустит до пяти недель и, таким образом, не сыграет против "Саутгемптона", "Лестера", "Вест Хэма" и "Арсенала".



Также Шоу не сможет претендовать на вызов в сборную Англии, которой в сентябре играть против Болгарии и Косово.