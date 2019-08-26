Давид Луис: "Для борьбы за титул мы должны пропускать меньше"
Защитник "Арсенала" Давид Луис призвал команду улучшить свою оборонительную игру, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги.
В минувший уикенд "канониры" потерпели поражение 3:1 от "Ливерпуля", слегка испортив то хорошее впечатление, которое они производили на старте сезона.
Луис чувствует, что "Арсенал" пропускает слишком много, однако добавить в этом отношении нужно не одному Давиду.
"Да, мы должны уменьшить количество пропускаемых голов. Думаю, если ты пропускаешь много голов, ты не можешь сражаться за титул, и это главная вещь, о которой мы должны помнить в своем стремлении стать сильнее и приблизиться к вершине".
"Дело не только во мне и не только в защитниках. Это касается характера всей команды. Думаю, наша команда замечательно проявила себя против "Ньюкасла и "Бернли", сумев понять, в какой футбол мы хотим играть".
"Мы были убийственны против "Ньюкасла", использовав единственную голевую возможность и не пропустив. В матче с "Бернли" мы постоянно сражались за первый мяч и за второй мяч, пытались забить со стандартов и все такое. У нас удивительно хорошо получалось".
"Думаю, матч против "Ливерпуля" мог бы сложиться иначе, если бы мы забили первыми, но мы не сделали этого. Такое бывает в футболе. Каждая неделя — это новая история, и мы должны постараться извлечь урок и улучшить свою игру", — цитирует Луиса Evening Standard.
26.08.2019 20:00
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Последние комментарии:
два гола привез нам))) но виновата команда..)))- железная логика блин)
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Борьбы за титул, вхаха
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Думаю, матч против "Ливерпуля" мог бы сложиться иначе, если бы мы забили первыми, но мы не сделали этого.
В прошлом сезоне забили первыми, но получили 5 в ответ. Так что все норм, радужные. Наоборот гордитесь, что пропустили всего 3 от Великого клуба
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Совсем ёбу дал в гей-клубе
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Ему нужно перефразировать сказанное, не титул а борьбу за 4 место
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Титул?
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Чтобы взять титул, надо побеждать
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Ахахахах Ахахахах ору
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