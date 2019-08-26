Давид Луис: "Для борьбы за титул мы должны пропускать меньше"

Защитник "Арсенала" Давид Луис призвал команду улучшить свою оборонительную игру, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "канониры" потерпели поражение 3:1 от "Ливерпуля", слегка испортив то хорошее впечатление, которое они производили на старте сезона.



Луис чувствует, что "Арсенал" пропускает слишком много, однако добавить в этом отношении нужно не одному Давиду.



"Да, мы должны уменьшить количество пропускаемых голов. Думаю, если ты пропускаешь много голов, ты не можешь сражаться за титул, и это главная вещь, о которой мы должны помнить в своем стремлении стать сильнее и приблизиться к вершине".



"Дело не только во мне и не только в защитниках. Это касается характера всей команды. Думаю, наша команда замечательно проявила себя против "Ньюкасла и "Бернли", сумев понять, в какой футбол мы хотим играть".



"Мы были убийственны против "Ньюкасла", использовав единственную голевую возможность и не пропустив. В матче с "Бернли" мы постоянно сражались за первый мяч и за второй мяч, пытались забить со стандартов и все такое. У нас удивительно хорошо получалось".



"Думаю, матч против "Ливерпуля" мог бы сложиться иначе, если бы мы забили первыми, но мы не сделали этого. Такое бывает в футболе. Каждая неделя — это новая история, и мы должны постараться извлечь урок и улучшить свою игру", — цитирует Луиса Evening Standard.