Давид Луис: "Для борьбы за титул мы должны пропускать меньше"

Давид Луис Защитник "Арсенала" Давид Луис призвал команду улучшить свою оборонительную игру, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "канониры" потерпели поражение 3:1 от "Ливерпуля", слегка испортив то хорошее впечатление, которое они производили на старте сезона.

Луис чувствует, что "Арсенал" пропускает слишком много, однако добавить в этом отношении нужно не одному Давиду.

"Да, мы должны уменьшить количество пропускаемых голов. Думаю, если ты пропускаешь много голов, ты не можешь сражаться за титул, и это главная вещь, о которой мы должны помнить в своем стремлении стать сильнее и приблизиться к вершине".

"Дело не только во мне и не только в защитниках. Это касается характера всей команды. Думаю, наша команда замечательно проявила себя против "Ньюкасла и "Бернли", сумев понять, в какой футбол мы хотим играть".

"Мы были убийственны против "Ньюкасла", использовав единственную голевую возможность и не пропустив. В матче с "Бернли" мы постоянно сражались за первый мяч и за второй мяч, пытались забить со стандартов и все такое. У нас удивительно хорошо получалось".

"Думаю, матч против "Ливерпуля" мог бы сложиться иначе, если бы мы забили первыми, но мы не сделали этого. Такое бывает в футболе. Каждая неделя — это новая история, и мы должны постараться извлечь урок и улучшить свою игру", — цитирует Луиса Evening Standard.


Метки Арсенал, Луис

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. blagman 26.08.2019 21:45 # blagman
    два гола привез нам))) но виновата команда..)))- железная логика блин)

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  2. thegodfather 26.08.2019 21:02 # thegodfather
    Борьбы за титул, вхаха

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  3. tigerpool 26.08.2019 20:33 # tigerpool
    Думаю, матч против "Ливерпуля" мог бы сложиться иначе, если бы мы забили первыми, но мы не сделали этого.

    В прошлом сезоне забили первыми, но получили 5 в ответ. Так что все норм, радужные. Наоборот гордитесь, что пропустили всего 3 от Великого клуба

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  4. klementino 26.08.2019 20:18 # klementino
    Совсем ёбу дал в гей-клубе

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  5. liver-red-son 26.08.2019 20:07 # liver-red-son
    Ему нужно перефразировать сказанное, не титул а борьбу за 4 место

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  6. januzaj00 26.08.2019 20:05 # januzaj00
    Титул?

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  7. beatles-red 26.08.2019 20:05 # beatles-red
    Чтобы взять титул, надо побеждать

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  8. tyhonovecky 26.08.2019 20:03 # tyhonovecky
    Ахахахах Ахахахах ору

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