Главному тренеру "Уотфорда" Хави Грасии пока не грозит увольнение, однако от него ожидают скорейшего улучшения результатов.

Новый сезон Премьер-Лиги "шершни" начали с трех поражений подряд. Таким образом, подопечные Грасии проиграли семь своих последних матчей, включая разгром от "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Вообще, "Уотфорд" не знает побед с 20 апреля, и это худшая подобная серия для клуба с 1999 года. В прессе уже появились слухи, что Грасия находится на грани увольнения.



Однако Sky Sports утверждает, что семья Поццо, владеющая клубом с "Викаридж Роуд" сохраняет веру в 49-летнего испанца, который в ноябре прошлого года заключил новый долгосрочный контракт.



А The Telegraph добавляет, что у Грасии есть шесть матчей, чтобы спастись от увольнения. Хави получит время на исправление ситуации до международного перерыва в октябре.