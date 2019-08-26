"Челси" наградит Абрахэма новым контрактом

"Челси" готовится предложить новый контракт с удвоенной зарплатой нападающему Тэмми Абрахэму.

В минувший уикенд Абрахэм открыл счет своим голам за родной клуб, отметившись дублем против "Норвича". Учитывая доверие со стороны главного тренера Фрэнка Лэмпарда, у Тэмми есть все шансы закрепиться основным нападающим "синих".



Как стало известно The Telegraph, теперь "Челси" собирается подтвердить статус Абрахэма как полноценного члена первой команды. "Синие" уже инициировали переговоры со своим воспитанником о новой сделке.



Сообщается, что благодаря новому контракту 21-летний англичанин сможет вдвое увеличить свою текущую зарплату — до 100 тысяч фунтов в неделю. Пока же Тэмми получает меньше всех в первой команде "синих".