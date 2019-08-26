"Челси" наградит Абрахэма новым контрактом

Тэмми Абрахэм "Челси" готовится предложить новый контракт с удвоенной зарплатой нападающему Тэмми Абрахэму.

В минувший уикенд Абрахэм открыл счет своим голам за родной клуб, отметившись дублем против "Норвича". Учитывая доверие со стороны главного тренера Фрэнка Лэмпарда, у Тэмми есть все шансы закрепиться основным нападающим "синих".

Как стало известно The Telegraph, теперь "Челси" собирается подтвердить статус Абрахэма как полноценного члена первой команды. "Синие" уже инициировали переговоры со своим воспитанником о новой сделке.

Сообщается, что благодаря новому контракту 21-летний англичанин сможет вдвое увеличить свою текущую зарплату — до 100 тысяч фунтов в неделю. Пока же Тэмми получает меньше всех в первой команде "синих".


Метки Абрахэм, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1233

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Последние комментарии:




  1. singer 26.08.2019 18:58 # singer
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  2. only--liverpool 26.08.2019 18:52 # only--liverpool
    одного только меня эта макака раздражает?
    ехехехехехе

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  3. gerrard08 26.08.2019 18:52 # gerrard08
    100к за 2 гола в 21?
    Пенсы начинают вести себя как скамы

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  4. stavluiordinar 26.08.2019 18:27 # stavluiordinar
    Челси из-за обстоятельств вырастит своих легенд. Этот парень станет ебарем ещё тем.

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  5. dom1no 26.08.2019 18:23 # dom1no
    ахахахаххааххахаха,ну что за далбаёбы в этом челси а? аА?А?ААА?а?а?А?А?

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