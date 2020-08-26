"Фиорентина" хочет купить Фреда

Полузащитник Фред может покинуть "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября.

Напомним, сами "красные дьяволы" приобрели Фреда лишь год назад у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов. В своей дебютной кампании за "Юнайтед" бразилец забил один гол и отдал одну результативную передачу в 25 матчах.



26-летний полузащитник так и не стал основным игроком команды Оле Гуннара Сульшера, отметившись только 13 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



В этом сезоне дела Фреда идут еще хуже — он еще ни разу не попадал в заявку "дьяволов" на матчи. По информации La Nazione, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Фиорентины".



Сообщается, что клуб Серии А готов предложить "Юнайтед" 27 млн. фунтов за Фреда. "Фиорентина" сделала бразильца своим приоритетом на остаток трансферного окна.