Мохамед Эльнени может перейти в "Бордо"

Мохамед Эльнени Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени может продолжить карьеру в "Бордо".

На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом указал Эльнени и защитнику Шкодрану Мустафи на дверь.

И если Мустафи еще сватают в те или иные клубы, то в плане слухов насчет Эльнени полный штиль. Тем не менее, как утверждает Foot Mercato, и у Мохамеда есть поклонники.

По информации французского издания, "Бордо", куда недавно перешел капитан "Арсенала" Лоран Косьелни внимательно следит за ситуацией вокруг Эльнени уже несколько недель и собирается сделать свое предложение до 2 сентября.

27-летний игрок сборной Египта привлек внимание "Бордо" после неудачных попыток заполучить Юссефа Аит-Беннассера из "Монако".


Метки Арсенал, Бордо, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 16:00

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  1. tot35 26.08.2019 16:22 # tot35
    Да хули этот луис два гола привез. Паходу пропускать это у арса в днк. А так избавлятся от одного шлака и брать другого вместо него смысла нет.

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  2. lfcynwa 26.08.2019 16:14 # lfcynwa
    потихоньку венгеровские отбросы вычищаются. Монреаль, надеюсь, на очереди.

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