Мохамед Эльнени может перейти в "Бордо"
Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени может продолжить карьеру в "Бордо".
На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом указал Эльнени и защитнику Шкодрану Мустафи на дверь.
И если Мустафи еще сватают в те или иные клубы, то в плане слухов насчет Эльнени полный штиль. Тем не менее, как утверждает Foot Mercato, и у Мохамеда есть поклонники.
По информации французского издания, "Бордо", куда недавно перешел капитан "Арсенала" Лоран Косьелни внимательно следит за ситуацией вокруг Эльнени уже несколько недель и собирается сделать свое предложение до 2 сентября.
27-летний игрок сборной Египта привлек внимание "Бордо" после неудачных попыток заполучить Юссефа Аит-Беннассера из "Монако".
26.08.2019 16:00
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Да хули этот луис два гола привез. Паходу пропускать это у арса в днк. А так избавлятся от одного шлака и брать другого вместо него смысла нет.
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потихоньку венгеровские отбросы вычищаются. Монреаль, надеюсь, на очереди.
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