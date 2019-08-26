Мохамед Эльнени может перейти в "Бордо"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени может продолжить карьеру в "Бордо".

На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом указал Эльнени и защитнику Шкодрану Мустафи на дверь.



И если Мустафи еще сватают в те или иные клубы, то в плане слухов насчет Эльнени полный штиль. Тем не менее, как утверждает Foot Mercato, и у Мохамеда есть поклонники.



По информации французского издания, "Бордо", куда недавно перешел капитан "Арсенала" Лоран Косьелни внимательно следит за ситуацией вокруг Эльнени уже несколько недель и собирается сделать свое предложение до 2 сентября.



27-летний игрок сборной Египта привлек внимание "Бордо" после неудачных попыток заполучить Юссефа Аит-Беннассера из "Монако".