Мерфи не верит, что "Сити" снова выиграет Премьер-Лигу
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что "Манчестер Сити" не удастся в третий раз подряд выиграть Премьер-Лигу.
За два предыдущих сезона "Сити" набрал 198 очков в Премьер-Лиге, а потому считается фаворитом букмекеров и на старте новой кампании.
Однако Мерфи ожидает, что на сей раз "горожане" сосредоточатся на Лиге Чемпионов, что позволит бывшему клубу Данни перехватить титул.
"Думаю, "Ливерпуль" выиграет лигу в этом году. Прежде только одному клубу удавалось стать чемпионом три раза подряд, и я думаю, "Манчестер Сити" будет одержим идеей выиграть Лигу Чемпионов".
"Поэтому я бы поставил команды в таком порядке: "Ливерпуль", "Сити" и "Тоттенхэм". Думаю, "шпоры" возьмут третье место", — сообщил Мерфи Daily Mirror.
26.08.2019 15:00
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Последние комментарии:
Очевидно картина такая же как в прошлом сезоне, Сити трудно будет держать планку
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Тоттэнхем на 3 месте?! Правда? Проиграли у себя дома Нью-Каслу, с такими играми 3 место им не светит)))
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Шарит паря. Изи апл-очка для лифака.
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Нихуя.
Пепу пинка под зад дадут в лч и он бросит все силы на апл.
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Мерфи списал Челси с МЮ, даже в тройку постеснялся их впихнуть.
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Кажется мне что именно на 3 подряд Пеп и сконцентрирорван
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