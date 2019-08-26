Мерфи не верит, что "Сити" снова выиграет Премьер-Лигу

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что "Манчестер Сити" не удастся в третий раз подряд выиграть Премьер-Лигу.

За два предыдущих сезона "Сити" набрал 198 очков в Премьер-Лиге, а потому считается фаворитом букмекеров и на старте новой кампании.



Однако Мерфи ожидает, что на сей раз "горожане" сосредоточатся на Лиге Чемпионов, что позволит бывшему клубу Данни перехватить титул.



"Думаю, "Ливерпуль" выиграет лигу в этом году. Прежде только одному клубу удавалось стать чемпионом три раза подряд, и я думаю, "Манчестер Сити" будет одержим идеей выиграть Лигу Чемпионов".



"Поэтому я бы поставил команды в таком порядке: "Ливерпуль", "Сити" и "Тоттенхэм". Думаю, "шпоры" возьмут третье место", — сообщил Мерфи Daily Mirror.