Мерфи не верит, что "Сити" снова выиграет Премьер-Лигу

Манчестер Сити против Ливерпуля Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что "Манчестер Сити" не удастся в третий раз подряд выиграть Премьер-Лигу.

За два предыдущих сезона "Сити" набрал 198 очков в Премьер-Лиге, а потому считается фаворитом букмекеров и на старте новой кампании.

Однако Мерфи ожидает, что на сей раз "горожане" сосредоточатся на Лиге Чемпионов, что позволит бывшему клубу Данни перехватить титул.

"Думаю, "Ливерпуль" выиграет лигу в этом году. Прежде только одному клубу удавалось стать чемпионом три раза подряд, и я думаю, "Манчестер Сити" будет одержим идеей выиграть Лигу Чемпионов".

"Поэтому я бы поставил команды в таком порядке: "Ливерпуль", "Сити" и "Тоттенхэм". Думаю, "шпоры" возьмут третье место", — сообщил Мерфи Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Мерфи

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1032

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 26.08.2019 16:34 # mancunia-planet
    Очевидно картина такая же как в прошлом сезоне, Сити трудно будет держать планку

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  2. arhangel777 26.08.2019 16:25 # arhangel777
    Тоттэнхем на 3 месте?! Правда? Проиграли у себя дома Нью-Каслу, с такими играми 3 место им не светит)))

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  3. electric 26.08.2019 15:40 # electric
    Шарит паря. Изи апл-очка для лифака.

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  4. chr1s8rown 26.08.2019 15:34 # chr1s8rown
    Нихуя.
    Пепу пинка под зад дадут в лч и он бросит все силы на апл.

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  5. lovrentiy 26.08.2019 15:20 # lovrentiy
    Мерфи списал Челси с МЮ, даже в тройку постеснялся их впихнуть.

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  6. bes-ter 26.08.2019 15:14 # bes-ter
    Кажется мне что именно на 3 подряд Пеп и сконцентрирорван

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