Клопп может уйти в творческий отпуск через три года

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что может уйти в творческий отпуск после истечения своего контракта с мерсисайдским клубом.

В последнее время Клопп очень осторожно высказывается насчет продления своего контракта, который действителен до 2022 года.

Юрген не исключает, что после трех ближайших сезонов ему потребуется время, чтобы восстановить силы перед следующей работой — причем не факт, что немец продолжит карьеру.

"Актуален ли для меня будет творческий отпуск через три года? Похоже на то. Но кто может сказать, будут ли у него еще силы через три года?"

"Если я решу для себя, что не могу продолжать, я возьму перерыв, и в течение этого года перерыва приму конкретное решение, продолжу ли тренировать".

"Сейчас я абсолютно полон энергии, но есть одна проблема. Я не могу работать на "чуть-чуть". Я могу только работать на "все или ничего".

"Однако есть все шансы, что после года перерыва моя энергия восстановится, и тогда я смогу делать свою работу так, как я люблю ее делать", — сообщил Клопп Kicker.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 895

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. masta 26.08.2019 14:52 # masta
    Возьми АПЛ, и мы всё простим

    (ответить)

  2. gerrard08 26.08.2019 14:44 # gerrard08
    3 года мало, пусть года до 27 поработает хотя бы. Мы и так слишком много страдаем.
    Ну и к 2022 пусть возьмет Стива к себе в ассистенты, чтоб тот копил реальный опыт.

    (ответить)

  3. alexomck 26.08.2019 14:14 # alexomck
    30 лет АПЛ выиграть не может, устал уже.

    (ответить)

  4. ssa 26.08.2019 14:11 # ssa
    после нас отправится в сборную, там меньше напрягаться надо будет.
    хорошо, что еще три года будет с Ливерпулем.

    (ответить)

  5. xhakaboom 26.08.2019 14:11 # xhakaboom
    Пусть идет нахуй, никто не будет скучать

    (ответить)

  6. jurgenklopp1892 26.08.2019 14:10 # jurgenklopp1892
    Пока всё хорошо. Спешить не надо. А там ведать и Стиви подтянется.

    (ответить)

  7. chebrec 26.08.2019 14:08 # chebrec
    Новость для фансайта

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: