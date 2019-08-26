Клопп может уйти в творческий отпуск через три года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что может уйти в творческий отпуск после истечения своего контракта с мерсисайдским клубом.

В последнее время Клопп очень осторожно высказывается насчет продления своего контракта, который действителен до 2022 года.



Юрген не исключает, что после трех ближайших сезонов ему потребуется время, чтобы восстановить силы перед следующей работой — причем не факт, что немец продолжит карьеру.



"Актуален ли для меня будет творческий отпуск через три года? Похоже на то. Но кто может сказать, будут ли у него еще силы через три года?"



"Если я решу для себя, что не могу продолжать, я возьму перерыв, и в течение этого года перерыва приму конкретное решение, продолжу ли тренировать".



"Сейчас я абсолютно полон энергии, но есть одна проблема. Я не могу работать на "чуть-чуть". Я могу только работать на "все или ничего".



"Однако есть все шансы, что после года перерыва моя энергия восстановится, и тогда я смогу делать свою работу так, как я люблю ее делать", — сообщил Клопп Kicker.