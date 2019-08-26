Над "Болтоном" нависла угроза ликвидации

Клуб Лиги Один "Болтон", еще несколько лет назад выступавший в Премьер-Лиге, оказался под угрозой ликвидации.

Еще недавно у фанатов "скакунов" существовала надежда на выживание — клуб находился в процессе смены собственника. Однако разрешение Футбольной Лиги по завершению этого процесса истекает уже завтра, 27 августа.



Сегодня "Болтон" официально подтвердил, что сделка сорвалась еще в минувшую субботу, и в данный момент никаких переговоров больше не ведется.



Как сообщает BBC, если чуда не случится, уже в среду "Болтон" начнет процесс ликвидации. Клуб не только будет исключен из Лиги Один, но и 150 человек персонала лишатся работы.