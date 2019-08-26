Над "Болтоном" нависла угроза ликвидации
Клуб Лиги Один "Болтон", еще несколько лет назад выступавший в Премьер-Лиге, оказался под угрозой ликвидации.
Еще недавно у фанатов "скакунов" существовала надежда на выживание — клуб находился в процессе смены собственника. Однако разрешение Футбольной Лиги по завершению этого процесса истекает уже завтра, 27 августа.
Сегодня "Болтон" официально подтвердил, что сделка сорвалась еще в минувшую субботу, и в данный момент никаких переговоров больше не ведется.
Как сообщает BBC, если чуда не случится, уже в среду "Болтон" начнет процесс ликвидации. Клуб не только будет исключен из Лиги Один, но и 150 человек персонала лишатся работы.
26.08.2019 13:15
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Жаль, что не Лузерпуль во главе с очкастым алкашом
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145 лет клубу
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Да и хуй с ним
еххеехехеххе
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Юморина конечно, во всём мире тратятся баснословные эквиваленты на тушу, а клуб в шаге от ликвидации. Но ликвидация с юридической точки - это как заморозка, что бы долги не росли. Может образуется
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НА месте Болтона должен был быть арсосал...
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Следующие Челси
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Вслед за Портсмутом. Как так-то?
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Сложно представить, что ощущают фанаты Болтона сейчас, эх печально, клубы АПЛ должны помочь, недопустимо терять команду с богатой историей..
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Яаскеляйнен, Таль Бен-Хаим, Нолан, Окоча, Кэйхилл. Столько игроков врезались в память. А еще помню "Болтон" времен Биг Сэма. Мог навести шороху с любой командой из топ-4.
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