Над "Болтоном" нависла угроза ликвидации

Болтон Клуб Лиги Один "Болтон", еще несколько лет назад выступавший в Премьер-Лиге, оказался под угрозой ликвидации.

Еще недавно у фанатов "скакунов" существовала надежда на выживание — клуб находился в процессе смены собственника. Однако разрешение Футбольной Лиги по завершению этого процесса истекает уже завтра, 27 августа.

Сегодня "Болтон" официально подтвердил, что сделка сорвалась еще в минувшую субботу, и в данный момент никаких переговоров больше не ведется.

Как сообщает BBC, если чуда не случится, уже в среду "Болтон" начнет процесс ликвидации. Клуб не только будет исключен из Лиги Один, но и 150 человек персонала лишатся работы.


Метки Болтон

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 13:15

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Последние комментарии:




  1. iceteam 26.08.2019 14:27 # iceteam
    Жаль, что не Лузерпуль во главе с очкастым алкашом

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  2. jawen 26.08.2019 14:02 # jawen
    145 лет клубу

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  3. only--liverpool 26.08.2019 13:59 # only--liverpool
    Да и хуй с ним
    еххеехехеххе

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  4. makeewadim 26.08.2019 13:59 # makeewadim
    Юморина конечно, во всём мире тратятся баснословные эквиваленты на тушу, а клуб в шаге от ликвидации. Но ликвидация с юридической точки - это как заморозка, что бы долги не росли. Может образуется

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  5. chelsea88 26.08.2019 13:41 # chelsea88
    НА месте Болтона должен был быть арсосал...

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  6. mikkiynwa 26.08.2019 13:35 # mikkiynwa
    Следующие Челси

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  7. ry-l 26.08.2019 13:35 # ry-l
    Вслед за Портсмутом. Как так-то?

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  8. mavrodi 26.08.2019 13:29 # mavrodi
    Сложно представить, что ощущают фанаты Болтона сейчас, эх печально, клубы АПЛ должны помочь, недопустимо терять команду с богатой историей..

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  9. empry 26.08.2019 13:20 # empry
    Яаскеляйнен, Таль Бен-Хаим, Нолан, Окоча, Кэйхилл. Столько игроков врезались в память. А еще помню "Болтон" времен Биг Сэма. Мог навести шороху с любой командой из топ-4.

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