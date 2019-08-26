Моуриньо хочет снова тренировать "Реал"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо определился со своим следующим местом работы, собираясь вернуться в "Реал".

Напомним, Моуриньо находится без клуба с декабря, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед" после двух с половиной лет работы. С тех пор Жозе неоднократно говорил, как сильно хочет снова тренировать, но пока не видит подходящего варианта.



По информации AS, сейчас Моуриньо уже приметил подходящий вариант и собирается подождать, пока Зинедин Зидан освободит тренерский мостик "Реала", где ранее Жозе отработал два сезона.



Ранее в этом году Зидан вернулся в "Реал", однако предсезонный период сложился не так, как надеялся Зинедин, вдобавок атмосфера в клубе выглядит весьма напряженной.



При этом Моуриньо по-прежнему находится в прекрасных отношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом и одним из первых должен узнать, если под Зиданом начнет раскачиваться кресло.