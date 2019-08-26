Данни Симпсон: "Думаю, Мэддисон перейдет в "Юнайтед"

Бывший защитник "Лестера" Данни Симпсон считает, что полузащитник Джеймс Мэддисон стал бы отличным приобретением для "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "Юнайтед" предпримет попытку приобрести 22-летнего Мэддисона уже в январе или по окончании сезона.



Симпсон, воспитанник академии "Юнайтед", ничуть не удивлен интересом "красных дьяволов" к своему бывшему партнеру по "Лестеру".



"Да, я думаю он перейдет в "Юнайтед". На мой взгляд, он игрок мирового уровня".



"Думаю, сейчас он на слуху, в том числе потому, что он англичанин, но я правда считаю, что он соответствует мировому уровню и в будущем будет только лучше и лучше".



"Он правда настолько хорош. У него есть все. Он быстро мыслит, и я думаю, ему не нужна чересчур большая скорость, чтобы убегать от соперников, потому что он умен и думает наперед".



"Он умеет обыгрывать на коротком пространстве и выбирать правильную позицию. У него словно глаза на спине, учитывая то, как он принимает мяч и оставляет защитников позади".



"Ему не нужно быть тем прямолинейным игроком, который пытается тебя оббежать. Он делает это умнее за счет своего видения и паса", — сообщил Симпсон в эфире Sky Sports.