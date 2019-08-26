Данни Симпсон: "Думаю, Мэддисон перейдет в "Юнайтед"

Джеймс Мэддисон Бывший защитник "Лестера" Данни Симпсон считает, что полузащитник Джеймс Мэддисон стал бы отличным приобретением для "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "Юнайтед" предпримет попытку приобрести 22-летнего Мэддисона уже в январе или по окончании сезона.

Симпсон, воспитанник академии "Юнайтед", ничуть не удивлен интересом "красных дьяволов" к своему бывшему партнеру по "Лестеру".

"Да, я думаю он перейдет в "Юнайтед". На мой взгляд, он игрок мирового уровня".

"Думаю, сейчас он на слуху, в том числе потому, что он англичанин, но я правда считаю, что он соответствует мировому уровню и в будущем будет только лучше и лучше".

"Он правда настолько хорош. У него есть все. Он быстро мыслит, и я думаю, ему не нужна чересчур большая скорость, чтобы убегать от соперников, потому что он умен и думает наперед".

"Он умеет обыгрывать на коротком пространстве и выбирать правильную позицию. У него словно глаза на спине, учитывая то, как он принимает мяч и оставляет защитников позади".

"Ему не нужно быть тем прямолинейным игроком, который пытается тебя оббежать. Он делает это умнее за счет своего видения и паса", — сообщил Симпсон в эфире Sky Sports.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон, Симпсон

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 11:00

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  1. alexomck 26.08.2019 11:51 # alexomck
    в МЮ перейдет и днищем станет.

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  2. fowler9 26.08.2019 11:37 # fowler9
    Лаллана на максималках

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  3. quavo 26.08.2019 11:09 # quavo
    да дичь этот медисон, нах не нужен

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