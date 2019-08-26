Ковачич: "Лэмпард дает мне больше свободы"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич заявил, что комфортно себя чувствует в команде Фрэнка Лэмпарда.

Отыграв прошлый сезон на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды, в июне Ковачич был выкуплен "синими" у "Реала".



При этом "Челси" сменил главного тренера, однако Матео от этого не пострадал. 25-летний хорват, сыгравший все три матча в этом сезоне Премьер-Лиги, доволен своей ролью в команде Лэмпарда.



"Теперь я игрок "Челси" и от этого чувствую себя лучше. В прошлом году я был здесь только в аренде. Теперь я чувствую себя лучше и увереннее, чем в прошлом году. Такж я более расслаблен, потому что в прошлом году мне было сложно, и я должен был проявить себя".



"Прошлый год получился хорошим, хотя и не идеальным. Этот год я начал хорошо и надеюсь продолжать в том же духе. Мне кое-чего не хватает в своей игре, и я все еще могу прибавить. Уверен, я прибавлю".



"Лэмпард дает мне больше свободы, я могу брать мяч и двигаться вперед. Я чувствую себя хорошо. У меня хорошая связь с тренером и всей командой. Мы можем меняться позициями, мы агрессивны. Наши дела идут хорошо, но позади только месяц с этим тренером, поэтому мы еще можем прибавить".



"В прошлом сезоне у меня тоже были хорошие отношения с тренером. То тоже был хороший год. Мы понимаем друг друга с Лэмпардом. Болельщики обожают его, как и игроки. Он молод и понимает нас. У нас хорошая связь с тренером", — цитирует Ковачича Goal.