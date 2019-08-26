Клопп: "Мы сломали "Арсенал" физически"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде удалось "сломать" "Арсенал" в первую очередь за счет лучшей физической готовности.

В минувшую субботу "Ливерпуль" остался единственной командой Премьер-Лиги со 100-процентным результатом в этом сезоне, обыграв "канониров" на своем поле со счетом 3:1.



"Красные" лишь слегка превзошли соперника по владению мячом, но при этом устроили настоящую бомбардировку ворот Бернда Лено — 25 ударов. По мнению Клоппа, "Арсенал" просто не выдержал тот темп, который задали хозяева "Энфилда".



"Мы просто стремились быть собой. Наша индивидуальность и так подразумевает, что мы играем в высоком темпе, и в этом матче мы задали невероятно высокий темп".



"Когда в соперниках у тебя команда вроде "Арсенала", ты должен их как-нибудь сломать. Сломать их физически, да. И мы сделали это".



"В перерыве я спросил парней: "Как, думаете, они себя чувствуют?" Это был такой напряженный первый тайм, без передышки", — цитирует Клоппа Goal.