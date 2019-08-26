"Эвертон" потерял своего новичка уже после двух матчей

Сыграв только два матча за свой новый клуб, полузащитник Жан-Филипп Гбамен угодил в лазарет на срок до трех месяцев с травмой бедра.

23-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара, купленный в этом месяце у "Майнца" за 25 миллионов фунтов, неожиданно не попал в заявку "ирисок" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в пятницу.



"Эвертон" сразу же прокомментировал отсутствие Гбамена, объяснив это "значительной травмой", полученной на тренировке. Однако позже главный тренер "ирисок" Марку Силва сообщил, что "повреждение еще значительнее, чем мы ожидали".



Как передает BBC, Жан-Филиппу нужно пройти дополнительные медицинские тесты, но на "Гудисон Парк" надеются поставить ивуарийца на ноги за два-три месяца при условии, что операция не потребуется.



Добавим, что "ириски" возлагали большие надежды на Гбамена, который вместе с Фабианом Дельфом был призван восполнить пустоту в опорной зоне после ухода Идриссы Гейе в ПСЖ.