Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре
По итогам третьего тура "Ливерпуль" единолично возглавил Премьер-Лигу, "Челси" одержал свою первую победу при Фрэнке Лэмпарде, а "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" неприятно удивили своих фанатов. Об этом и другом — подробнее.
Серия Грилиша подошла к концу
Один игрок не может быть виноват в серии всей команды, и точно на виновника прежних бед "Астон Виллы" не похож Джек Грилиш. Но факт остается фактом: до пятничной игры с "Эвертоном" Грилиш не побеждал в 20 кряду матчах Премьер-Лиги.
В элиту Джек вернулся более зрелым и классным игроком, и на большее теперь надеется сама "Вилла". Свою первую победу команда Дина Смита заслуженно одержала в игре с "Эвертоном", где дебютный гол также забил форвард команды Уэсли Мораес. Особенно приятен "клин-шит" на фоне пяти мячей, пропущенных бирмингемцами в двух стартовых поединках.
Для "Эвертона" картина на старте сезона резко изменилась. Из команды, "не пропустившей ни разу в двух играх", "ириски" превратились в "команду, которая забила в трех матчах всего один гол".
"Челси" Лэмпарда начинает побеждать
Лондонцы впечатляли отрезками в первых матчах, но в трех поединках во всех турнирах "Челси" Фрэнка Лэмпарда победить не удалось. Наконец, долгожданный успех пришел на поле "Норвича", любящего играть и позволяющего играть соперникам.
Очевидно, на стадионе "Кэрроу Роуд" "Челси" не испытывал того же давления, которое было на "Олд Траффорд" и в домашней игре с "Лестером". Свои голы "синие" снова пропустили, но теперь ответили трижды. Большим событием игра стала для форварда Тэмми Абрахэма. Побегавший по арендам воспитанник клуба пытается доказать свой уровень для клуба с такими задачами, и в субботу ему это удалось. Абрахэм отличился дважды, а еще один гол "синих" забил другой воспитанник "Челси" Мейсон Маунт.
У нынешней команды есть потенциал, но его реализация нуждается в эмоциональной подпитке. На поле "Норвича", возможно, было положено начало.
"Кристал Пэлас" прерывает серию неудач с "Юнайтед"
В последний раз "Пэлас" побеждал на "Олд Траффорд" еще в 1979 году. Лондонская команда также ни разу не обыгрывала "Манчестер Юнайтед" с момента образования Премьер-Лиги. С 23-й попытки ей это все-таки удалось, и победа коллектива Роя Ходжсона, не забивавшего в стартовых играх, шокировала манкунианцев.
"Пэлас" не предпринимал частых попыток атаковать. При этом, "орлы" забили дважды. Победный мяч Патрика Ван Анхольта в компенсированное время случился благодаря ошибке Давида Де Хеа, но на свою победу "Юнайтед" все равно не наиграл. Несмотря на активное движение атакующих игроков и нереализованный пенальти, команда Сульшера создала слишком мало для игры, в которой соперник осознанно отдал ей инициативу.
"Уотфорд" остается без очков
Новым фаворитом на увольнение среди менеджеров Премьер-Лиги становится Хави Грасия. Испанец получил немало похвалы за игру команды в прошлом сезоне и даже заключил новый контракт, но на финише "шершни" сильно сдали, а теперь перенесли весеннюю форму на старт нового сезона.
С "Вест Хэмом" "Уотфорду" удалось забить первый гол в чемпионате, но команда по-прежнему без очков. Гол Марка Нобла и дебют Себастьяна Алле принесли первую победу "Вест Хэму". "Уотфорд", в свою очередь, остается единственной командой с нулем очков, и, по слухам, руководство клуба уже начинает задумываться о смене тренера. За матчем с "Ньюкаслом" в следующем туре у "шершней" следуют встречи с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".
"Ливерпуль" продлевает победную серию
На "Энфилде" в субботу играли единственные команды, имевшие стопроцентный показатель после двух туров. На встречу двух равных соперников это похоже не было — как это часто бывает в домашних играх "Ливерпуля" с "Арсеналом".
При том, что оборона мерсисайдцев снова была далекой от идеала, победа команды Юргена Клоппа вышла убедительной. Тактические решения Унаи Эмери, кажется, играли на руку сопернику, и точно хозяевам помогла игра всегда непредсказуемого Давида Луиса в обороне. Прогнозировать матчи "Ливерпуля" с "Арсеналом" на своем поле в то же время давно просто. Мерсисайдцы одерживают 12-ю подряд победу в чемпионате и единолично возглавляют турнирную таблицу после трех туров.
"Борнмут" по-прежнему безнадежен с "Манчестер Сити"
В позапрошлом сезоне команда Эдди Хау едва не взяла ничью в домашней игре с "Сити". Гол Рахима Стерлинга случился уже в компенсированное арбитром время. Это был редкий случай, когда "вишенки" подбирались близко. Обычно "горожане" побеждают "Борнмут" комфортно, а главное — побеждает всегда.
В воскресенье "горожане" обыграли этого соперника в девятый раз в девяти матчах. На уровне высшего дивизиона аналогичных цифр очных противостояний нет. Дубль Серхио Агуэро и уже пятый мяч Рахима Стерлинга — вполне ожидаемое предложение от команды Гвардиолы. "Борнмут" забил только раз. Отличный удар Харри Уилсона со штрафного в конце первого тайма на время возродил интригу, но закончилось все так, как и всегда.
Первая победа Брюса вышла большой
"Тоттенхэм" чудом избежал поражения в игре с "Манчестер Сити", но неудача внезапно настигла его в домашней игре с "Ньюкаслом". От команды Стива Брюса сюрприза не ждали: она проиграла в двух стартовых матчах, забив только один гол. В предыдущей игре с "Норвичем" "сороки" выглядели действительно плохо, пропустив трижды.
На поле "Тоттенхэма" мы увидели другой "Ньюкасл". Команда Стива Брюса отлично отреагировала на поражение, показав образцовую игру в обороне против мощного соперника. В двух предыдущих сезонах "сороки" регулярно уступали на поле грандов, и потому успех "сорок" особенно удивителен. "Ньюкасл" взял все три очка, а бразилец Жоэлинтон сделал первый шаг к тому, чтобы оправдать выданный ему перед стартом сезона "девятый" номер.
Первая победа Стива Брюса во главе "Ньюкасла" вышла большой. "Тоттенхэм", в свою очередь, снова проходит через сложный старт сезона. Если оценивать игру команды, то она легко могла набрать и меньше четырех очков в трех матчах.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
26.08.2019 07:00
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Последние комментарии:
Боже, храни Челси!
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Где видеообзоры? Не сайт, а помойка какая-то.
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Все что мы узнали это то что две команды будут реально бороться за титул. Остальные пока не тянут.
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Итоги 3 тура #aplo4ka - ни кто не смог дать прогноз на три верных исхода, по прежнему Я, Рома, сса, блюсвин по 1 баллу, остальные 0 баллов.
мне кажется в реале многие ушли в минус после этого тура
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Посмотрел первый тайм Пуля с Арсом. Мне план Эмери понравился. По сути моменты были острее чем у хозяев и кто знает как пошла бы игра будь Пепе и Обамеянг в форме. На стороне Ливерпуля был +, они сыграли против двух топов до чемпика в суперкубке и кш - то есть набрали игровой тонус. Что не отменяет того факта что Ливерпуль сейчас действительно силен.
В целом Арсенал Эмери становится понятным. Потеряли в красоте, но с упором на убийственные контратаки. Также нравится что играем не на убой и не боимся раскатывать мяч внутри своей штрафной. Очень круто смотрится. Такой футбол мне заходит.. Верю что наберут форму по ходу сезона.
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Грустно и неприятно видеть как после 3 туров у нас 4 очка, надеюсь после международного перерыва прибавим, больше агрессии нужно и игры на результат, Кейна так же спустить с небес на землю, игроку такого калибра не допустимо не попадать по мячу, ну и Лукас так же проворонил свой момент в упор пробив выше ворот, посмотрим что будет дальше, надеюсь Ло Чельсо не подкачает.
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Дыркач Де Хеа пропустил столько же, сколько третий голкипер Ман Юнайтед в Шеффилде. Спрашивается, если нет разницы, зачем платить больше.
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Сити пичинён!!
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Эвертон пресный, с таким симпатичным подбором игроков не могут поставить нормальную игру. Может дело в тренере?
игра Челси под началом Лэмпарда радует глаз, этот сезон будет обкатывающий, со следующего возможно будут претендовать на что то
у МЮ те же проблемы, что и в конце прошлого сезона, хорошие игры чередуются с невзрачными выступлениями
ВХЮ с Лестером претенденты на топ 6 ну или около того, при благоприятных обстоятельствах
Ливерпуль и МС идут тем же крейсерским ходом, что и в прошлом сезоне, опять будем смотреть на их очное и заочное противостояние, но по традиции у МС запас прочности больше
Тоттенхэму кажется аукнулось за прошлый тур с МС
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"Четверка" сформировалась
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С де хеем норм фотка
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Ливерпуль чемпион
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Ну что тут у нас? Бодом все ещё подтирает жoпу рукой? Впрочем, ничего нового))
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