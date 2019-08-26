Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

По итогам третьего тура "Ливерпуль" единолично возглавил Премьер-Лигу, "Челси" одержал свою первую победу при Фрэнке Лэмпарде, а "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" неприятно удивили своих фанатов. Об этом и другом — подробнее.





Серия Грилиша подошла к концу



Один игрок не может быть виноват в серии всей команды, и точно на виновника прежних бед "Астон Виллы" не похож Джек Грилиш. Но факт остается фактом: до пятничной игры с "Эвертоном" Грилиш не побеждал в 20 кряду матчах Премьер-Лиги.



В элиту Джек вернулся более зрелым и классным игроком, и на большее теперь надеется сама "Вилла". Свою первую победу команда Дина Смита заслуженно одержала в игре с "Эвертоном", где дебютный гол также забил форвард команды Уэсли Мораес. Особенно приятен "клин-шит" на фоне пяти мячей, пропущенных бирмингемцами в двух стартовых поединках.



Для "Эвертона" картина на старте сезона резко изменилась. Из команды, "не пропустившей ни разу в двух играх", "ириски" превратились в "команду, которая забила в трех матчах всего один гол".



"Челси" Лэмпарда начинает побеждать



Лондонцы впечатляли отрезками в первых матчах, но в трех поединках во всех турнирах "Челси" Фрэнка Лэмпарда победить не удалось. Наконец, долгожданный успех пришел на поле "Норвича", любящего играть и позволяющего играть соперникам.



Очевидно, на стадионе "Кэрроу Роуд" "Челси" не испытывал того же давления, которое было на "Олд Траффорд" и в домашней игре с "Лестером". Свои голы "синие" снова пропустили, но теперь ответили трижды. Большим событием игра стала для форварда Тэмми Абрахэма. Побегавший по арендам воспитанник клуба пытается доказать свой уровень для клуба с такими задачами, и в субботу ему это удалось. Абрахэм отличился дважды, а еще один гол "синих" забил другой воспитанник "Челси" Мейсон Маунт.



У нынешней команды есть потенциал, но его реализация нуждается в эмоциональной подпитке. На поле "Норвича", возможно, было положено начало.



"Кристал Пэлас" прерывает серию неудач с "Юнайтед"



В последний раз "Пэлас" побеждал на "Олд Траффорд" еще в 1979 году. Лондонская команда также ни разу не обыгрывала "Манчестер Юнайтед" с момента образования Премьер-Лиги. С 23-й попытки ей это все-таки удалось, и победа коллектива Роя Ходжсона, не забивавшего в стартовых играх, шокировала манкунианцев.



"Пэлас" не предпринимал частых попыток атаковать. При этом, "орлы" забили дважды. Победный мяч Патрика Ван Анхольта в компенсированное время случился благодаря ошибке Давида Де Хеа, но на свою победу "Юнайтед" все равно не наиграл. Несмотря на активное движение атакующих игроков и нереализованный пенальти, команда Сульшера создала слишком мало для игры, в которой соперник осознанно отдал ей инициативу.



"Уотфорд" остается без очков



Новым фаворитом на увольнение среди менеджеров Премьер-Лиги становится Хави Грасия. Испанец получил немало похвалы за игру команды в прошлом сезоне и даже заключил новый контракт, но на финише "шершни" сильно сдали, а теперь перенесли весеннюю форму на старт нового сезона.



С "Вест Хэмом" "Уотфорду" удалось забить первый гол в чемпионате, но команда по-прежнему без очков. Гол Марка Нобла и дебют Себастьяна Алле принесли первую победу "Вест Хэму". "Уотфорд", в свою очередь, остается единственной командой с нулем очков, и, по слухам, руководство клуба уже начинает задумываться о смене тренера. За матчем с "Ньюкаслом" в следующем туре у "шершней" следуют встречи с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".



"Ливерпуль" продлевает победную серию



На "Энфилде" в субботу играли единственные команды, имевшие стопроцентный показатель после двух туров. На встречу двух равных соперников это похоже не было — как это часто бывает в домашних играх "Ливерпуля" с "Арсеналом".



При том, что оборона мерсисайдцев снова была далекой от идеала, победа команды Юргена Клоппа вышла убедительной. Тактические решения Унаи Эмери, кажется, играли на руку сопернику, и точно хозяевам помогла игра всегда непредсказуемого Давида Луиса в обороне. Прогнозировать матчи "Ливерпуля" с "Арсеналом" на своем поле в то же время давно просто. Мерсисайдцы одерживают 12-ю подряд победу в чемпионате и единолично возглавляют турнирную таблицу после трех туров.



"Борнмут" по-прежнему безнадежен с "Манчестер Сити"



В позапрошлом сезоне команда Эдди Хау едва не взяла ничью в домашней игре с "Сити". Гол Рахима Стерлинга случился уже в компенсированное арбитром время. Это был редкий случай, когда "вишенки" подбирались близко. Обычно "горожане" побеждают "Борнмут" комфортно, а главное — побеждает всегда.



В воскресенье "горожане" обыграли этого соперника в девятый раз в девяти матчах. На уровне высшего дивизиона аналогичных цифр очных противостояний нет. Дубль Серхио Агуэро и уже пятый мяч Рахима Стерлинга — вполне ожидаемое предложение от команды Гвардиолы. "Борнмут" забил только раз. Отличный удар Харри Уилсона со штрафного в конце первого тайма на время возродил интригу, но закончилось все так, как и всегда.



Первая победа Брюса вышла большой



"Тоттенхэм" чудом избежал поражения в игре с "Манчестер Сити", но неудача внезапно настигла его в домашней игре с "Ньюкаслом". От команды Стива Брюса сюрприза не ждали: она проиграла в двух стартовых матчах, забив только один гол. В предыдущей игре с "Норвичем" "сороки" выглядели действительно плохо, пропустив трижды.



На поле "Тоттенхэма" мы увидели другой "Ньюкасл". Команда Стива Брюса отлично отреагировала на поражение, показав образцовую игру в обороне против мощного соперника. В двух предыдущих сезонах "сороки" регулярно уступали на поле грандов, и потому успех "сорок" особенно удивителен. "Ньюкасл" взял все три очка, а бразилец Жоэлинтон сделал первый шаг к тому, чтобы оправдать выданный ему перед стартом сезона "девятый" номер.



Первая победа Стива Брюса во главе "Ньюкасла" вышла большой. "Тоттенхэм", в свою очередь, снова проходит через сложный старт сезона. Если оценивать игру команды, то она легко могла набрать и меньше четырех очков в трех матчах.



Иван Громиков специально для FAPL.ru