Погба: "Расистские оскорбления сделают меня только сильнее"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что будет сражаться с проявлениями расизма и не поддастся их влиянию.

Напомним, Погба подвергся оскорблениям на расовой почве в социальных сетях, когда неделю назад не смог реализовать пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



Примерно то же самое произошло с его одноклубником Маркусом Рэшфордом и представляющим "Челси" Тэмми Абрахэмом, которые тоже допустили осечки с 11-метровой отметки. По словам Поля, это даже придает ему мотивации.



"Мои предки и мои родители страдали, чтобы мое поколение было свободным сегодня, могло работать, ездить на автобусе, играть в футбол. Расистские оскорбления и невежество могут сделать меня только сильнее и мотивируют меня, чтобы сражаться во благо следующего поколения", — написал Погба в твиттере.