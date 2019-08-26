Погба: "Расистские оскорбления сделают меня только сильнее"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что будет сражаться с проявлениями расизма и не поддастся их влиянию.
Напомним, Погба подвергся оскорблениям на расовой почве в социальных сетях, когда неделю назад не смог реализовать пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
Примерно то же самое произошло с его одноклубником Маркусом Рэшфордом и представляющим "Челси" Тэмми Абрахэмом, которые тоже допустили осечки с 11-метровой отметки. По словам Поля, это даже придает ему мотивации.
"Мои предки и мои родители страдали, чтобы мое поколение было свободным сегодня, могло работать, ездить на автобусе, играть в футбол. Расистские оскорбления и невежество могут сделать меня только сильнее и мотивируют меня, чтобы сражаться во благо следующего поколения", — написал Погба в твиттере.
26.08.2019 06:00
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Мудак, ты бы лучше точнее стал, а не сильнее.
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Давай давай, борись за МЮ и за всех дьяволов в красной футболке, а то нюни распустил, в Реал он захотел. Будь мужиком!
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