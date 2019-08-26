Брюс: "Надеюсь, некоторые люди теперь заткнутся"

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс надеется, что победа над "Тоттенхэмом" заставит некоторых из его критиков замолчать.

Новый сезон "сороки" начали с двух поражений, что лишь усугубило разочарование фанатов клуба от ухода Рафаэля Бенитеса. В результате Брюс сразу же оказался под громадным давлением.



Однако в воскресенье "Ньюкасл" сенсационным образом обыграл на выезде "Тоттенхэм", и Брюс видит в этом лучший ответ своим критикам.



"Нам требовалось немного храбрости, и, к счастью, у игроков это было со стартового свистка".



"Мы пытались успокоить бурю. Надеюсь, эта победа слегка заткнет некоторых людей. Критиковать уже после двух матчей — это жестко. Нам приходилось терпеть это".



"Надеюсь, теперь нам дадут чуть больше времени. Это только первая победа, но мы увидели большую игру сегодня".



"Только так можно отвечать на критику. Это безумие, когда люди говорят, что я даже не могу провести тренировку. Я провел более 900 матчей и тренирую кучу лет, и хотелось бы думать, что я заслуживаю кое-какое уважение".



"Я возвращаюсь к тому факту, что любой подвергся бы оскорблениям, кто бы ни пришел на место Рафаэля Бенитеса. Надеюсь, теперь мы провели черту", — цитирует Брюса BBC.