Почеттино не знает, сыграл ли Эриксен свой последний матч за "Тоттенхэм"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не знает, сыграл ли полузащитник Кристиан Эриксен свой последний матч за "шпор".
Эриксен неожиданно остался вне стартового состава "Тоттенхэма" на домашний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла", что было воспринято многими как намек на скорый уход Кристиана из клуба.
Вопрос с будущим 27-летнего датчанина все открыт, ведь действующий контракт Эриксена истекает уже через год, а на новый он не соглашается. Почеттино не может обещать, что "шпоры" откажутся от продажи ведущего игрока этим летом.
"Я не знаю, сыграл ли он свой последний матч за нас. Почему вы спрашиваете меня? Вам что-нибудь известно. Это такая сложная ситуация".
"Почему я не выпустил его с первых минут? Я могу выбрать лишь 11 игроков. Я понимаю ваш вопрос, но если бы мы выиграли 3:0 или 4:0, вы бы не спрашивали", — цитирует Почеттино Goal.
25.08.2019 23:00
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Последние комментарии:
Он за что нибудь в клубе отвечает кроме как тренировки
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каждый гол Санчеса стоил около 8млн; а это околотоп, который способен провести весь сезон на 7,5+ рейтинга доступен всего за 30 лямов, удивительно
ЗЫ. но как болельщик Ливерпуля я бы не хотел видеть его у нас. Нужны игроки лучше
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гнилым шпорам пофиг, что значит для них игрок, главное бабло! почему игроки, которые переходят в эту помойку, не смотрят на то, как они обращаются к своим игрокам...
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В МЮ нужен такой
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