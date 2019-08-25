Почеттино не знает, сыграл ли Эриксен свой последний матч за "Тоттенхэм"

Кристиан Эриксен Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не знает, сыграл ли полузащитник Кристиан Эриксен свой последний матч за "шпор".

Эриксен неожиданно остался вне стартового состава "Тоттенхэма" на домашний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла", что было воспринято многими как намек на скорый уход Кристиана из клуба.

Вопрос с будущим 27-летнего датчанина все открыт, ведь действующий контракт Эриксена истекает уже через год, а на новый он не соглашается. Почеттино не может обещать, что "шпоры" откажутся от продажи ведущего игрока этим летом.

"Я не знаю, сыграл ли он свой последний матч за нас. Почему вы спрашиваете меня? Вам что-нибудь известно. Это такая сложная ситуация".

"Почему я не выпустил его с первых минут? Я могу выбрать лишь 11 игроков. Я понимаю ваш вопрос, но если бы мы выиграли 3:0 или 4:0, вы бы не спрашивали", — цитирует Почеттино Goal.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 484

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 25.08.2019 23:55 # chebrec
    Он за что нибудь в клубе отвечает кроме как тренировки

    (ответить)

  2. dallaslp 25.08.2019 23:36 # dallaslp
    каждый гол Санчеса стоил около 8млн; а это околотоп, который способен провести весь сезон на 7,5+ рейтинга доступен всего за 30 лямов, удивительно
    ЗЫ. но как болельщик Ливерпуля я бы не хотел видеть его у нас. Нужны игроки лучше

    (ответить)

  3. grishatkach 25.08.2019 23:14 # grishatkach
    гнилым шпорам пофиг, что значит для них игрок, главное бабло! почему игроки, которые переходят в эту помойку, не смотрят на то, как они обращаются к своим игрокам...

    (ответить)

  4. mancunia-planet 25.08.2019 23:11 # mancunia-planet
    В МЮ нужен такой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: