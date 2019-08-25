Почеттино: "Очень расстроен игрой и результатом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что остался очень расстроен игрой своей команды в матче против "Ньюкасла".

В воскресенье "Тоттенхэм" позволил "сорокам" набрать их первые очки в новом сезоне, неожиданно потерпев домашнее поражение со счетом 0:1.



По мнению Почеттино, его команда провалилась в эпизоде с пропущенным голом, а также Маурисио недоволен отсутствием креатива в атакующих действиях.



"Я очень расстроен результатом и игрой. Мы пропустили легкий гол, и после такого бывает непросто прийти в себя".



"Ты должен обладать запасом прочности, чтобы найти выход из этой ситуации, но мы не проявили своих качеств сегодня. Когда мяч доходит до чужой штрафной, ты должен использовать свой талант и свое мастерство, но мы не делали этого сегодня", — сообщил Почеттино BBC.