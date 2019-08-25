Почеттино: "Очень расстроен игрой и результатом"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что остался очень расстроен игрой своей команды в матче против "Ньюкасла".

В воскресенье "Тоттенхэм" позволил "сорокам" набрать их первые очки в новом сезоне, неожиданно потерпев домашнее поражение со счетом 0:1.

По мнению Почеттино, его команда провалилась в эпизоде с пропущенным голом, а также Маурисио недоволен отсутствием креатива в атакующих действиях.

"Я очень расстроен результатом и игрой. Мы пропустили легкий гол, и после такого бывает непросто прийти в себя".

"Ты должен обладать запасом прочности, чтобы найти выход из этой ситуации, но мы не проявили своих качеств сегодня. Когда мяч доходит до чужой штрафной, ты должен использовать свой талант и свое мастерство, но мы не делали этого сегодня", — сообщил Почеттино BBC.


Метки Ньюкасл, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 22:00

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  1. only--liverpool 25.08.2019 22:20 # only--liverpool
    Унылая кукольдная тима, которой ничего не светит и никогда не светило. Тупо без яиц.

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  2. grishatkach 25.08.2019 22:01 # grishatkach
    закрой свою пасть и хватит ныть, покет. ваша команда, которая на такой шаре провела прошлый сезон, еще много лет будет расплачиваться за это безчисленное везение

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  3. chebrec 25.08.2019 22:01 # chebrec
    Фапель наоборот рад

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