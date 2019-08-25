Невилл объяснил, почему ему больно наблюдать за "Ливерпулем"

Гари Невилл Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал одну из причин, почему ему так больно наблюдать за успехами "Ливерпуля".

За последнее время "красные" превратились в действительно грозную силу на внутренней и европейской аренах. "Ливерпуль" обладает большими звездами во всех линиях, и особенно — в нападении.

Трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане стало настоящей визитной карточкой "Ливерпуля", и другим остается только завидовать.

"Ливерпуль" купил трех нападающих по 30 миллионов фунтов и превратил их в нападающих по 150 миллионов фунтов каждый".

"Они были не так уж хороши, теперь они выдающиеся игроки. У них действительно хорошая команда, и мне лично больно за этим наблюдать", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. ezh28 25.08.2019 22:09 # ezh28
    Крысеныш наблюдал Стамбул в в 2005-м..

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  2. masta 25.08.2019 22:04 # masta
    Больно таким как грязный Гарри - фапловским "экспертам", кричащим КАРАЛИ и прочим. Почему Ливерпуль не любит местный планктон - да потому-что он поджигает им пятые точки, громя их "любимые" мешки.

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  3. only--liverpool 25.08.2019 21:50 # only--liverpool
    Да тут половине фапла больно в области ануса
    ахахахахахаха

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  4. chebrec 25.08.2019 21:46 # chebrec
    Мля так говорит как будто ливерпоол 3 АПЛ подряд выиграл

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  5. wilegend 25.08.2019 21:34 # wilegend
    Бля откуда у них взялись арнольд робертсон лютые топари. Им бы цз вроде рамоса на пару к вандику и цпз вроде канте и плеймейкера типа модрич эриксен они всех будут ебать

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  6. ilovemanutd 25.08.2019 21:34 # ilovemanutd
    Всё в этом мире меняется, так что нужно потерпеть, главное, что надежда есть.

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  7. dallaslp 25.08.2019 21:31 # dallaslp
    а также линия обороны: академия, 75 лямов, свободный агент и 8 лямов

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  8. naby-keita 25.08.2019 21:30 # naby-keita
    Когда твоей злейший враг восхищается тобой.

    Удачи МЮ в ЛЕ

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  9. vyrentz 25.08.2019 21:29 # vyrentz
    А разве ТТХ не проворачивал подобное? Как по мне, то это вполне в порядке вещей для нормальной команды. Просто скумчане уже совсем в упадке. Бабки не решают, точнее, только бабки

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  10. ssa 25.08.2019 21:16 # ssa
    Спасибо, Гари. Приятно слышать.)

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  11. emily-lfc-2005 25.08.2019 21:16 # emily-lfc-2005
    Больно также всяким фапловским отбросам,таким как bezviz.

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  12. l-freeman 25.08.2019 21:13 # l-freeman
    Особенно если учесть что мю купил футболистов по 80 млн и превратил их в футболистов по 20 млн

    Проебы менеджмента на лицо

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  13. thegodfather 25.08.2019 21:03 # thegodfather
    Типичный скумовский отброс.

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