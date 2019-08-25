Невилл объяснил, почему ему больно наблюдать за "Ливерпулем"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал одну из причин, почему ему так больно наблюдать за успехами "Ливерпуля".
За последнее время "красные" превратились в действительно грозную силу на внутренней и европейской аренах. "Ливерпуль" обладает большими звездами во всех линиях, и особенно — в нападении.
Трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане стало настоящей визитной карточкой "Ливерпуля", и другим остается только завидовать.
"Ливерпуль" купил трех нападающих по 30 миллионов фунтов и превратил их в нападающих по 150 миллионов фунтов каждый".
"Они были не так уж хороши, теперь они выдающиеся игроки. У них действительно хорошая команда, и мне лично больно за этим наблюдать", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
25.08.2019 21:00
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Последние комментарии:
Крысеныш наблюдал Стамбул в в 2005-м..
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Больно таким как грязный Гарри - фапловским "экспертам", кричащим КАРАЛИ и прочим. Почему Ливерпуль не любит местный планктон - да потому-что он поджигает им пятые точки, громя их "любимые" мешки.
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Да тут половине фапла больно в области ануса
ахахахахахаха
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Мля так говорит как будто ливерпоол 3 АПЛ подряд выиграл
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Бля откуда у них взялись арнольд робертсон лютые топари. Им бы цз вроде рамоса на пару к вандику и цпз вроде канте и плеймейкера типа модрич эриксен они всех будут ебать
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Всё в этом мире меняется, так что нужно потерпеть, главное, что надежда есть.
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а также линия обороны: академия, 75 лямов, свободный агент и 8 лямов
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Когда твоей злейший враг восхищается тобой.
Удачи МЮ в ЛЕ
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А разве ТТХ не проворачивал подобное? Как по мне, то это вполне в порядке вещей для нормальной команды. Просто скумчане уже совсем в упадке. Бабки не решают, точнее, только бабки
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Спасибо, Гари. Приятно слышать.)
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Больно также всяким фапловским отбросам,таким как bezviz.
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Особенно если учесть что мю купил футболистов по 80 млн и превратил их в футболистов по 20 млн
Проебы менеджмента на лицо
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Типичный скумовский отброс.
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