Невилл объяснил, почему ему больно наблюдать за "Ливерпулем"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал одну из причин, почему ему так больно наблюдать за успехами "Ливерпуля".

За последнее время "красные" превратились в действительно грозную силу на внутренней и европейской аренах. "Ливерпуль" обладает большими звездами во всех линиях, и особенно — в нападении.



Трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане стало настоящей визитной карточкой "Ливерпуля", и другим остается только завидовать.



"Ливерпуль" купил трех нападающих по 30 миллионов фунтов и превратил их в нападающих по 150 миллионов фунтов каждый".



"Они были не так уж хороши, теперь они выдающиеся игроки. У них действительно хорошая команда, и мне лично больно за этим наблюдать", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.