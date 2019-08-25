"Тоттенхэм" беззубо проиграл "Ньюкаслу" на своем поле

"Тоттенхэм" преподнес настоящую сенсацию, в беззубой манере потерпев домашнее поражение от "Ньюкасла" — 0:1.

После дисквалификации в стартовый состав "шпор" вернулся Сон Хен Мин. Он и Лукас Моура заменили Танги Ндомбеле и Кристиана Эриксена.



У "сорок" Шон Лонгстафф и Аллан Сен-Максимен вышли вместо Ки Сун Юна и Джонджо Шелви.



Первые 20 минут были напрочь лишены хоть сколько-нибудь опасных моментов, хотя хозяева владели определенным территориальным преимуществом.



На 21-й минуте Сон упал в чужой штрафной, но рефери Майк Дин не увидел фола. Спустя пару минут случился первый удар — и не только в створ, однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не позволил отличиться Мэтту Ритчи.



Тревожный звоночек остался без реакции со стороны "шпор", потому что на 27-й минуте Жоэлинтон свободно принял мяч в центральной зоне и вторым касанием расстрелял Льориса — 0:1.



Пропустив, "Тоттенхэм" заметно активизировался и принялся оказывать существенное давление, но отраженный голкипером удар Сона в касание и промах Моуры с близкого расстояния — это все, что смогли создать хозяева до перерыва.



Во втором тайме "шпоры" стучались в закрытую дверь и никак не могли пробить в створ. На 78-й минуте Харри Кейн упал в чужой штрафной, но и это не помогло — VAR фола не увидела.



Других моментов, за исключением еще одного промаха Моуры, "Тоттенхэм" не создал, так и завершив матч всего с двумя попаданиями в створ.



"Тоттенхэм" был чрезвычайно беззуб в этом матче. Вытянув свой счастливый билет и поведя в счете, "Ньюкасл" закрылся и совершенно перестал атаковать, но эта жертва не оказалась напрасной. "Сороки" хорошо оборонялись и, одержав эту сенсационную победу, облегчили давление на своего главного тренера Стива Брюса.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче