"Тоттенхэм" беззубо проиграл "Ньюкаслу" на своем поле
"Тоттенхэм" преподнес настоящую сенсацию, в беззубой манере потерпев домашнее поражение от "Ньюкасла" — 0:1.
После дисквалификации в стартовый состав "шпор" вернулся Сон Хен Мин. Он и Лукас Моура заменили Танги Ндомбеле и Кристиана Эриксена.
У "сорок" Шон Лонгстафф и Аллан Сен-Максимен вышли вместо Ки Сун Юна и Джонджо Шелви.
Первые 20 минут были напрочь лишены хоть сколько-нибудь опасных моментов, хотя хозяева владели определенным территориальным преимуществом.
На 21-й минуте Сон упал в чужой штрафной, но рефери Майк Дин не увидел фола. Спустя пару минут случился первый удар — и не только в створ, однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не позволил отличиться Мэтту Ритчи.
Тревожный звоночек остался без реакции со стороны "шпор", потому что на 27-й минуте Жоэлинтон свободно принял мяч в центральной зоне и вторым касанием расстрелял Льориса — 0:1.
Пропустив, "Тоттенхэм" заметно активизировался и принялся оказывать существенное давление, но отраженный голкипером удар Сона в касание и промах Моуры с близкого расстояния — это все, что смогли создать хозяева до перерыва.
Во втором тайме "шпоры" стучались в закрытую дверь и никак не могли пробить в створ. На 78-й минуте Харри Кейн упал в чужой штрафной, но и это не помогло — VAR фола не увидела.
Других моментов, за исключением еще одного промаха Моуры, "Тоттенхэм" не создал, так и завершив матч всего с двумя попаданиями в створ.
"Тоттенхэм" был чрезвычайно беззуб в этом матче. Вытянув свой счастливый билет и поведя в счете, "Ньюкасл" закрылся и совершенно перестал атаковать, но эта жертва не оказалась напрасной. "Сороки" хорошо оборонялись и, одержав эту сенсационную победу, облегчили давление на своего главного тренера Стива Брюса.
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче
25.08.2019 20:25
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Последние комментарии:
Смотрел данный матч. Тоттенхэм играл плохо... игры нет! Сон самый худший игрок матча...он не в форме видно... будто весь матч ленился и не трогал мячи. Ламела как всегда дурака валял... Харри Уинкс кстати хорошо играл, много двигался и создавал моменты! Лучший игрок матча Уинкс, худший Сон! Но вы поняли, если худший игрок был когда то лучший, то понятно что команда играла плохо... то ли недооценивали соперника то ли игру не могли словить... Если на статистику посмотреть, то удивительно как отличается статистика от реальной игры!!!!!!!
(ответить)
Договорняк.
(ответить)
Слил матч боберик
(ответить)
У меня такое впечатление складывается, что для чемпионства в АПЛ в этом сезоне вообще проигрывать нельзя будет. Типо как в лучшие годы чемпионата Испании, где были Барселона, Реал и все остальные
(ответить)
Гермес че лицо кислий стал да?
К ноге щенок черкани че нить
(ответить)
Браво браво браво!!!
Теперь игрокам Тоттенэма и тренерскому штабу нужно лучше готовиться усерднее тренироваться и продолжать в том же духе.
(ответить)
норм автобус касл показал, но и временами неплох был на контрах. петушки пока слабовато входят в сезон, как и августовский кейн.
(ответить)
Брюс отоборонялся на победу, неожиданный результат
(ответить)
Ещё и арс шпоры в некст туре. Даёшь ничью!
(ответить)
вулвз тоже ниочем
как и эвертон
выстрелить реально может лестер
(ответить)
Да все, пакет пересидел в курятнике, пора на повышение в мю, это должно было произойти этим летом , но из за долбоебов некоторых, придется ждать следующего лета. В общем ждем покетину , идеальный кандидат
(ответить)
бля я перепутал Борнмут и Бернли
когда пророчил что навяжут физику щитюкам...
ехехехехехе
(ответить)
Не отскочили. Карма.
Шпоры. Перспектива. Топ клуб. Успех. Титулы. "Залечь на дно в Брюгге" . Верим!
(ответить)
Первые две строчки ясень пень, дальше будет жесточайший срачь за еще 2 место
(ответить)
Петушиной мрази хоть не будет на ветке
А то после каждых набранных очков тут кукарекают, какой поч топ ехехех
Сраный Леви, опять денег не дал на трансферы
Ох вейт
Еххееххе
(ответить)
Мощный камшот в ебло матери Вагифа.
COYS!
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Это даже хорошо, будут злее в игре с гейклубом)
Азазаз пиздa арсосалу)
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рыжий выжимает из бёрнлей все до капли
настроил команду
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зеропуки какие-то
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Эххехехехе
С ПОБЕДОЙ!
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