"Тоттенхэм" беззубо проиграл "Ньюкаслу" на своем поле

Жоэлинтон "Тоттенхэм" преподнес настоящую сенсацию, в беззубой манере потерпев домашнее поражение от "Ньюкасла" — 0:1.

После дисквалификации в стартовый состав "шпор" вернулся Сон Хен Мин. Он и Лукас Моура заменили Танги Ндомбеле и Кристиана Эриксена.

У "сорок" Шон Лонгстафф и Аллан Сен-Максимен вышли вместо Ки Сун Юна и Джонджо Шелви.

Первые 20 минут были напрочь лишены хоть сколько-нибудь опасных моментов, хотя хозяева владели определенным территориальным преимуществом.

На 21-й минуте Сон упал в чужой штрафной, но рефери Майк Дин не увидел фола. Спустя пару минут случился первый удар — и не только в створ, однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не позволил отличиться Мэтту Ритчи.

Тревожный звоночек остался без реакции со стороны "шпор", потому что на 27-й минуте Жоэлинтон свободно принял мяч в центральной зоне и вторым касанием расстрелял Льориса — 0:1.

Пропустив, "Тоттенхэм" заметно активизировался и принялся оказывать существенное давление, но отраженный голкипером удар Сона в касание и промах Моуры с близкого расстояния — это все, что смогли создать хозяева до перерыва.

Во втором тайме "шпоры" стучались в закрытую дверь и никак не могли пробить в створ. На 78-й минуте Харри Кейн упал в чужой штрафной, но и это не помогло — VAR фола не увидела.

Других моментов, за исключением еще одного промаха Моуры, "Тоттенхэм" не создал, так и завершив матч всего с двумя попаданиями в створ.

"Тоттенхэм" был чрезвычайно беззуб в этом матче. Вытянув свой счастливый билет и поведя в счете, "Ньюкасл" закрылся и совершенно перестал атаковать, но эта жертва не оказалась напрасной. "Сороки" хорошо оборонялись и, одержав эту сенсационную победу, облегчили давление на своего главного тренера Стива Брюса.

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 20:25

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Последние комментарии:




  1. cfc-chelsea-cfc 25.08.2019 20:35 # cfc-chelsea-cfc
    Смотрел данный матч. Тоттенхэм играл плохо... игры нет! Сон самый худший игрок матча...он не в форме видно... будто весь матч ленился и не трогал мячи. Ламела как всегда дурака валял... Харри Уинкс кстати хорошо играл, много двигался и создавал моменты! Лучший игрок матча Уинкс, худший Сон! Но вы поняли, если худший игрок был когда то лучший, то понятно что команда играла плохо... то ли недооценивали соперника то ли игру не могли словить... Если на статистику посмотреть, то удивительно как отличается статистика от реальной игры!!!!!!!

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  2. coon4 25.08.2019 20:34 # coon4
    Договорняк.

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  3. tot35 25.08.2019 20:33 # tot35
    Слил матч боберик

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  4. rentv 25.08.2019 20:33 # rentv
    У меня такое впечатление складывается, что для чемпионства в АПЛ в этом сезоне вообще проигрывать нельзя будет. Типо как в лучшие годы чемпионата Испании, где были Барселона, Реал и все остальные

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  5. chebrec 25.08.2019 20:33 # chebrec
    Гермес че лицо кислий стал да?
    К ноге щенок черкани че нить

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  6. chebrec 25.08.2019 20:32 # chebrec
    Браво браво браво!!!
    Теперь игрокам Тоттенэма и тренерскому штабу нужно лучше готовиться усерднее тренироваться и продолжать в том же духе.

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  7. liverfun 25.08.2019 20:32 # liverfun
    норм автобус касл показал, но и временами неплох был на контрах. петушки пока слабовато входят в сезон, как и августовский кейн.

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  8. mancunia-planet 25.08.2019 20:32 # mancunia-planet
    Брюс отоборонялся на победу, неожиданный результат

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  9. thegodfather 25.08.2019 20:31 # thegodfather
    Ещё и арс шпоры в некст туре. Даёшь ничью!

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  10. superperez101 25.08.2019 20:31 # superperez101
    вулвз тоже ниочем
    как и эвертон
    выстрелить реально может лестер

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  11. maxvel 25.08.2019 20:31 # maxvel
    Да все, пакет пересидел в курятнике, пора на повышение в мю, это должно было произойти этим летом , но из за долбоебов некоторых, придется ждать следующего лета. В общем ждем покетину , идеальный кандидат

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  12. only--liverpool 25.08.2019 20:31 # only--liverpool
    бля я перепутал Борнмут и Бернли
    когда пророчил что навяжут физику щитюкам...
    ехехехехехе

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  13. thegodfather 25.08.2019 20:30 # thegodfather
    Не отскочили. Карма.

    Шпоры. Перспектива. Топ клуб. Успех. Титулы. "Залечь на дно в Брюгге" . Верим!

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  14. tigerpool 25.08.2019 20:30 # tigerpool
    Первые две строчки ясень пень, дальше будет жесточайший срачь за еще 2 место

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  15. melwood-lfc 25.08.2019 20:30 # melwood-lfc
    Петушиной мрази хоть не будет на ветке
    А то после каждых набранных очков тут кукарекают, какой поч топ ехехех

    Сраный Леви, опять денег не дал на трансферы
    Ох вейт
    Еххееххе

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  16. only--liverpool 25.08.2019 20:30 # only--liverpool
    Мощный камшот в ебло матери Вагифа.
    COYS!

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  17. chelsea88 25.08.2019 20:30 # chelsea88
    Это даже хорошо, будут злее в игре с гейклубом)
    Азазаз пиздa арсосалу)

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  18. superperez101 25.08.2019 20:30 # superperez101
    рыжий выжимает из бёрнлей все до капли
    настроил команду

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  19. hammersmith 25.08.2019 20:29 # hammersmith
    зеропуки какие-то

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  20. electric 25.08.2019 20:28 # electric
    Эххехехехе
    С ПОБЕДОЙ!

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