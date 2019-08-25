Гвардиола язвительно высказался насчет VAR
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола язвительно высказался по поводу неназначенного на Давиде Сильве пенальти в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".
В воскресенье "горожане" одержали будничную победу 1:3, причем интрига в этом матче могла умереть раньше — при счете 1:2 Сильва упал в чужой штрафной после контакта с Джефферсоном Лерма.
Рефери Андре Марринер доверился своим помощникам в видеостудии и пенальти не назначил. Второй раз за неделю пострадав от VAR, Гвардиола выразил разочарование, что все такие решения оборачиваются против его команды.
"Должны ли мы были получить пенальти? Нет, нет, нет. Какой здесь может быть пенальти, когда в предыдущем матче мы не получили пенальти за явную игру рукой. Явную игру рукой! Пенальти сегодня? Нет, что вы".
"В этом сезоне нас ожидает удивительное испытание. Таким оно и должно быть после двух титулов подряд", — цитирует Гвардиолу VAR.
25.08.2019 20:00
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Последние комментарии:
Гвардиола прав, любой вменяемый и шарящий в футболе поймет, что кое-кого тащат за уши( как и в прошлом сезоне ) На этот ВАР было много надежд, но эти пида,рюги, стали просто в наглую его использовать для того, чтобы прибивать ,,нужную" команду.
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Уже понятно, для кого ввели ВАР в АПЛ ( даже МЮ, которых я не перевариваю, убивали в игре с КП, таким образом отцепляя лишних от борьбы со страпоновым ливером. ВАР, странный ВАР. Одним пенальти ставят за то, что майку схватил, другим же не дают, когда их игроков валят обхватив руками.
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вар збс штука
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Вар но пенальти
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вар гавно ипаное
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еще не отошел от справедливо отмененного 3 гола в прошлом туре,но сегодня вполне могли пенку получить, в отличие от игры с петушками, там поводов не было
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Нытик похлеще моура
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