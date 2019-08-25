Гвардиола язвительно высказался насчет VAR

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола язвительно высказался по поводу неназначенного на Давиде Сильве пенальти в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

В воскресенье "горожане" одержали будничную победу 1:3, причем интрига в этом матче могла умереть раньше — при счете 1:2 Сильва упал в чужой штрафной после контакта с Джефферсоном Лерма.



Рефери Андре Марринер доверился своим помощникам в видеостудии и пенальти не назначил. Второй раз за неделю пострадав от VAR, Гвардиола выразил разочарование, что все такие решения оборачиваются против его команды.



"Должны ли мы были получить пенальти? Нет, нет, нет. Какой здесь может быть пенальти, когда в предыдущем матче мы не получили пенальти за явную игру рукой. Явную игру рукой! Пенальти сегодня? Нет, что вы".



"В этом сезоне нас ожидает удивительное испытание. Таким оно и должно быть после двух титулов подряд", — цитирует Гвардиолу VAR.

