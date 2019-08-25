Агент Дибалы рассказал, почему Пауло не перешел в МЮ

Агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы назвал истинную причину, почему его клиент не перешел в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Если верить слухам, "Юнайтед" и "Ювентус" уже полностью договорились об обмене Ромелу Лукаку на Дибалу, но Пауло выдвинул такие астрономические требования по зарплате и комиссионным, что "красные дьяволы" отказались от сделки.



Однако агент 25-летнего аргентинца Жорже Антун уверяет, что причина в другом — два клуба так и не достигли компромисса.



"Я действительно разговаривал с британцами, но эти истории о комиссионных не соответствуют действительности. Двум клубам просто не удалось договориться по некоторым моментам", — сообщил Антун Tuttosport.