Агент Дибалы рассказал, почему Пауло не перешел в МЮ
Агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы назвал истинную причину, почему его клиент не перешел в "Манчестер Юнайтед" этим летом.
Если верить слухам, "Юнайтед" и "Ювентус" уже полностью договорились об обмене Ромелу Лукаку на Дибалу, но Пауло выдвинул такие астрономические требования по зарплате и комиссионным, что "красные дьяволы" отказались от сделки.
Однако агент 25-летнего аргентинца Жорже Антун уверяет, что причина в другом — два клуба так и не достигли компромисса.
"Я действительно разговаривал с британцами, но эти истории о комиссионных не соответствуют действительности. Двум клубам просто не удалось договориться по некоторым моментам", — сообщил Антун Tuttosport.
25.08.2019 19:00
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