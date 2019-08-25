Агент Дибалы рассказал, почему Пауло не перешел в МЮ

Пауло Дибала Агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы назвал истинную причину, почему его клиент не перешел в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Если верить слухам, "Юнайтед" и "Ювентус" уже полностью договорились об обмене Ромелу Лукаку на Дибалу, но Пауло выдвинул такие астрономические требования по зарплате и комиссионным, что "красные дьяволы" отказались от сделки.

Однако агент 25-летнего аргентинца Жорже Антун уверяет, что причина в другом — два клуба так и не достигли компромисса.

"Я действительно разговаривал с британцами, но эти истории о комиссионных не соответствуют действительности. Двум клубам просто не удалось договориться по некоторым моментам", — сообщил Антун Tuttosport.


Метки Дибала, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2019 19:00

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  1. chebrec 25.08.2019 19:48 # chebrec
    ЗП захотел выше чем у санчеса

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  2. mancunia-planet 25.08.2019 19:33 # mancunia-planet
    он уже не футболист

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  3. maxvel 25.08.2019 19:25 # maxvel
    Пусть гниет на лавке теперь, днище абаное

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